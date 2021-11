Sánchez dice que siente "vergüenza ajena" cuando otros líderes europeos le hablan de Casado

Escuchando a Pablo Casado y a Pedro Sánchez, nadie se imaginaría que están a sólo unas horas de oficializar su gran pacto para repartirse el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. El mismo Congreso que mañana votará los nombramientos acordados entre Bolaños y Egea, era el escenario de uno de los enfrentamientos más agrios entre el presidente del Gobierno y el líder de los populares.

Sánchez ha afirmado sentir "vergüenza ajena" cuando otros líderes europeos le trasladan lo que Casado "va diciendo en foros internacionales". "No haga daño a España fuera de España", ha añadido. El jefe del Ejecutivo ha puesto como ejemplo que Casado va diciendo que Sánchez, "como presidente del Gobierno, va a ir dando dádivas repartiendo fondos a dedo". "Cuando tengo que escuchar lo que dicen algunos colegas de usted...", ha añadido con tono enigmático Sánchez, sin querer descifrar qué es lo que dicen.

En su réplica, Sánchez ha afirmado que "está orgulloso de ser español" y ha lamentado que Casado "no reconozca ni un centímetro al Gobierno de España" en la gestión de la pandemia. "¿Por qué le cuesta tanto a usted reconocerlo?", ha vuelto a insistir Sánchez. El presidente también ha pedido al líder del PP que aclare "si España está en recuperación o está en quiebra".

A los pocos minutos, Casado le respondía tajante: "Sí". "Lo dice el FMI, el Banco de España, usted debe más que nadie al BCE. Si suben los tipos de interés ¿qué va a hacer usted?" Un tema que volvía a tratarse en la sesión de control, que comenzó tras casi cinco horas de pleno. El líder del PP le ha preguntado: "¿qué compromisos ha adquirido a cambio de los fondos europeos?" Sánchez ha añadido que "ustedes lo conocen, todos los componentes han sido publicados". Incluso ha añadido que ha habido "transparencia absoluta".

Casado le pide revisar las previsiones

Sánchez ha estrenado un nuevo lema: "España va mejor" que ha repetido en varias ocasiones. Casado, durante su turno de réplica en la sesión de control, le ha desmontado ese discurso idílico. "¿Mañana va a bajar las previsiones como ha hecho el FMI o el INE, que depende de ustedes?", en referencia al recorte, a la baja. que hacen sobre el crecimiento económico. "Diga la verdad al Parlamento por una vez", ha añadido.

Para Casado, Sánchez no es de fiar. Además de recordarle las previsiones económicas a la baja, también le ha echado en cara las últimas cifras del INE sobre los fallecidos en la crisis sanitaria del coronavirus: "hay 20.000 muertos más de los que usted dice" ¿Pero usted qué presume de la vacunación? ¿Qué hizo? Se puso una vacuna y luego se escondió".

El líder del PP ha lamentado que Sánchez diga que "vienen a hablar de temas que no le interesan a nadie", en referencia a varios temas que se han tratado en la sesión. El presidente incluso ha ironizado sobre varios de esos asuntos y ha incluido a ETA. "¿Pero usted se cree que no le interesa a nadie del PP que tiene a 24 compañeros asesinados?", ha añadido Casado. "Usted no le dice ni la verdad al médico", ha concluido el presidente del PP. Todo esto a menos de 24 horas de la ratificación por parte del Congreso de los nombramientos del Constitucional.