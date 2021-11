Sánchez arremete contra Arnaldo y se suma a la campaña de la izquierda contra el magistrado

A sólo unas horas de que se vote el acuerdo entre el PP y el PSOE para el Constitucional y el Tribunal de Cuentas, la izquierda arremete contra uno de los nombres propuestos por los populares: Enrique Arnaldo. Incluso algunos diputados socialistas, como Odón Elorza, afirman que "votarán con la nariz tapada". El último en sumarse ha sido el propio presidente del Gobierno. "A mí no me gustan algunos de los candidatos propuestos por el PP para algunas instituciones tan importantes como el TC, no me gustan", afirmaba Sánchez desde la tribuna de oradores.

Hace unos días, en la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados, Odón Elorza era el encargado de hacerle a Arnaldo un tercer grado que finalizaba con sentencias como "genera desconfianza" o "le puede resultar difícil ser de entrada un magistrado independiente y ejercer con imparcialidad". El diputado vasco no ha dejado de prodigarse en varias entrevistas para arremeter contra el candidato propuesto por el PP y asegurar que ha recibido presiones de Ferraz y La Moncloa.

Ferraz niega presiones

"Nadie le ha presionado porque sabemos cómo es", afirman fuentes de la dirección de Ferraz. "Sabemos que en seguida lo contaría", añaden las mismas personas recordando choques previos. Sin embargo, el diputado denuncia que ha sido apartado de la portavocía del pleno del jueves. Desde el Grupo Parlamentario afirman que su labor la hará Francisco Aranda. "No hay ningún relevo, simplemente él es el portavoz en la Comisión de Justicia y el más indicado", afirman.

Elorza cree que "hay muchos diputados que votarán con la nariz tapada". Él reconoce que, al final, se someterá a la disciplina de voto del grupo parlamentario. Así lo espera también la dirección: "votaremos en conjunto" aunque el voto es secreto, individual y telemático. Algunos diputados de Unidas Podemos, como Gloria Elizo, ya afirman que votarán en contra de Arnaldo.

El PP evita arremeter contra otros candidatos

En la dirección del PSOE creen que "hay un bien superior que es el acuerdo con el PP", aunque, no esconden, que no les gusta Arnaldo. También el propio Sánchez, después de arremeter en el Congreso contra el candidato propuesto por el PP, añadía que "hay que salvar el acuerdo".

Las críticas del PSOE y de Podemos contra Arnaldo chocan con la postura del PP que evita comentar los nombramientos de los jueces más progresistas. algunos de ellos con declaraciones polémicas como Sáez. "No sé si se romperá la disciplina de voto del PSOE, la del PP no", afirman desde la dirección del Grupo Parlamentario Popular. En Génova están seguros de que sus diputados mantendrán el acuerdo entre Egea y Bolaños aunque también quieren dejar claro que no les ha gustado la postura de diputados como Elorza.

Hay un margen de 33 votos y sólo Unidas Podemos tiene 35. Nadie pone la mano en el fuego pero de los nombramientos de este jueves el de Enrique Arnaldo es el más delicado.