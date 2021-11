La tángana en la Asamblea de Madrid, después de ver cómo una diputada del PSOE acusaba al hermano de Isabel Díaz Ayuso de varios delitos, ha tenido una prórroga en el Congreso de los socialistas madrileños. Allí, el líder de la UGT- Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha pedido una ovación para Carmen López, la representante socialista que lanzó varias acusaciones contra la familia de la presidenta madrileña sin pruebas.

"Esto tiene que ser un punto de inflexión para empezar a ver que hay una oposición a Isabel Díaz Ayuso. Una oposición, dura, incisiva pero será menos incisiva que la que le hacen a nuestro presidente del Gobierno", ha asegurado López Reillo ante un plenario entusiasmado y con Pedro Sánchez como espectador privilegiado en primera fila.

"Esta señora no tiene medida", ha incidido el líder sindical madrileño. "No puede ser que ella está todo el día insultando y que no le pase nada y que luego diga la presidenta de la Asamblea que no se puede aludir a su hermano porque está haciendo contratos ilegales", ha añadido sin pruebas López Reillo.

Después de unas acusaciones tan graves sobre corrupción, Reillo ha pronosticado que "en Madrid va a morir mucha gente, poco a poco". No detalló cómo sería. Sólo añadió en Madrid, "la gente murió en las residencias como perros".

El discurso de López Reillo contrastaba con el de Juan Lobato, el nuevo secretario general del PSOE-Madrid, que ha pasado de puntillas por el supuesto escándalo. Lobato ha intervenido detrás de López Reillo pero sólo ha mencionado lo sucedido en la Asamblea de Madrid para añadir que no pueden pasar casos como " lo que ha sucedido a Carmen López".

Le pide a Sánchez derogar la reforma laboral

López Reillo ha aprovechado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba en primera fila para pedirle que "derogue la reforma laboral porque la gente ya no aguanta más". El plenario del PSM estalló en un sonoro aplauso. "Yo entiendo que tenéis Europa detrás ¿Qué quiere Europa?¿Qué seamos más precarios?". Sánchez ha aguantado estoico viendo como su partido y la "correa de transmisión" del PSOE en los sindicatos se alineaba con su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

López Reillo se ha ido creciendo al ver cómo sus ocurrencias eran respondidas con carcajadas y ovaciones convirtiéndose en el telonero estrella del acto. El plenario ha vuelto a aplaudir al líder de la UGT cuando volvía a decir que "la ley mordaza hay que quitarla". Los socialistas también han dedicado una larga ovación cuando López Reillo finalizaba su discurso con un "salud y República". Sin lugar a dudas, el telonero estrella de la mañana.