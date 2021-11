El PSOE acusa a Casado de "ridículo" por decir que la energía solar no se puede generar por la noche

Todo comenzó el domingo cuando en Twitter se viralizó una intervención de Pablo Casado asegurando que "anteayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche". Las redes se llenaron de memes.

Sin embargo, la frase de Casado tenía razón. Salvo las escasas baterías para placas domésticas, la energía solar no se puede almacenar en cantidades industriales. Una prueba es que de noche, el tramo al que él aludía, la mayor parte del consumo viene de centrales de ciclo combinado, eólica y centrales nucleares.

Cuando muchos tuiteros habían replegado las velas, e incluso habían borrado sus mensajes, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, retomó este lunes esa frase para acusar a Casado de "ridículo solar" porque "cuando no miente, hace el ridículo".

Desde LD le preguntábamos si creía que la energía solar se puede almacenar "en cantidades industriales", Sicilia respondía que "lo creen los expertos y, es evidente que nuestro país funciona con energía solar y otras energías verdes a través de los acumuladores y baterías que existen".

Lo cierto es que la ciencia sólo ha llegado a producir kits de autoconsumo pero no se pueden mantener para, por ejemplo, iluminar una ciudad o una planta industrial de noche. "El ridículo del señor Casado es más que evidente porque ahí está la evidencia científica", reiteraba Sicilia aludiendo a unos supuestos expertos.

"Hace años escuchábamos a Rajoy negando el cambio climático y ahora el señor Casado niega la eficacia de la energía solar", añadía el portavoz de la Ejecutiva quien anticipa que el líder de la oposición no "llegará a las Navidades al frente del PP" y que lo "único que está en quiebra en España es el PP" y no la economía española, pese a que las previsiones económicas han sido corregidas a la baja.

"Mejor otro partido de izquierdas"

Felipe Sicilia también respondía al acto de Yolanda Díaz este sábado junto a Mónica Oltra o Mónica García. El PSOE no teme a un nuevo partido en su campo: "Preferimos que haya una formación de izquierdas antes que una de extrema derecha", terciaba Sicilia. "No es la primera vez que aparecen formaciones políticas en nuestro país", añadía mientras recordaba que algunas ya han desaparecido. En Ferraz se muestran tranquilos y parecen no temer el tirón de la vicepresidenta segunda.

En cambio, volvía a arremeter contra Casado por hablar de "aquelarre radical", en alusión a la frase de Mónica García en ese acto que lo describió como "aquelarre feminista". Para Sicilia, es muy grave que el líder de la oposición "hable de aquelarre para referirse a mujeres" "Vox habla de brujas y el PP de aquelarres. Las derechas están muy juntas", sentenciaba Sicilia atacando una vez a la oposición.

Mano tendida para el CGPJ

Las críticas contra Casado contrastaban con la mano tendida que el portavoz de la Ejecutiva le extendía al PP para repartirse el Gobierno de los jueces. "Predisposición absoluta y si puede ser esta tarde mejor", añadía Sicilia.

Eso sí, evitaba dar nombres cuando le preguntaban si estarían dispuestos a renunciar al juez José Ricardo de Prada. Desde Ferraz preferían no "mencionar ni a calificar ni a poner sobre la mesa ningún nombre" que "en un momento dado" pueda suponer "algún tipo de dificultad para el acuerdo".

Tibio respaldo al Rey

El PSOE marcaba distancias con la decisión de sus socios de Gobierno de ERC, Bildu o Junts per Catalunya, de usar la Ley de Memoria Histórica para pedir la supresión del título de Rey. Sicilia aseguraba que el PSOE "respeta el acuerdo constitucional" y que no ponen en duda la "figura de Felipe VI". "Esto no supone ningún debate", sentenciaba sobre la última propuesta de sus socios.