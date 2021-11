Podemos da un paso al lado y deja que Yolanda Díez llegue a un acuerdo con Compromís y Más País

Podemos ha quitado importancia este lunes a la ausencia de sus lideresas, Ione Belarra e Irene Montero, en el acto ‘Otras políticas’ celebrado este fin de semana en Valencia. Para la formación morada el encuentro ha supuesto "un paso importante que da Yolanda Díaz en la creación del frente amplio" y que permite "la unidad" de la izquierda.

Durante la rueda de prensa, la portavoz Isa Serra no ha explicado por qué las cuentas oficiales de Podemos en las redes sociales no difundieron a bombo y platillo el acto que, según afirman, ha supuesto "el pistoletazo de salida" en la construcción del frente amplio que liderará la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Serra ha insistido en que "es una buena iniciativa" que ha generado "expectativas y esperanzas". También ha destacado que desde Podemos están respetando los pasos que está dando Díaz para traer la "unidad" y poner de acuerdo a Compromís, Más País a Podemos y al Partido Comunista.

Para Podemos, el acuerdo entre las formaciones de izquierda en el frente amplio "es el camino" y el acto de este fin de semana ha marcado "un antes y un después". Sin embargo, los que asistieron al acto del fin de semana no dan por cerrado ningún tipo de acuerdo, entre ellas la líder de Más Madrid, Mónica García, que este lunes ha evitado contestar en Onda Cero si estaría dispuesta a sumarse a una plataforma de izquierda de cara a las próximas elecciones generales.

Incluso la propia Yolanda Díaz ha negado que vayan a lanzar un nuevo "proyecto político". "Ha sido un acto que ha generado esperanzas y ha esbozado un proyecto de país que es diferente pero no se trata de lanzar ningún proyecto político, créanme, estoy como me ven, absolutamente volcada en la gestión diaria de mi ministerio y no me voy a distraer", ha señalado.