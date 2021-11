El abogado de Francesco Arcuri: "El Gobierno ha despenalizado de facto el delito de sustracción de menores"

El abogado de Francesco Arcuri reconoce estar absolutamente "asombrado" ante el indulto parcial concedido a Juana Rivas. No por lo relativo a la reducción de la pena que evitará su entrada en prisión, ya que eso "entra dentro de la potestad del Ejecutivo en cuanto a lo que dispone la Ley del Indulto", sino porque se haya arrogado la autoridad para devolverle la patria potestad de sus hijos, a cambio de "180 días de trabajo en beneficio de la comunidad que, además, sabemos cómo los va a cumplir, dónde los va a cumplir y quién se los va a firmar".

Enrique Zambrano asegura que estamos ante una "aberración jurídica", por cuanto "un indulto sólo puede afectar al penado, no a terceros". En este caso, la repercusión de que esta decisión gubernamental puede tener sobre sus hijos es más que evidente. De ahí que su despacho ya esté estudiando recurrir al Tribunal Supremo.

"Ha despenalizado de facto el delito de sustracción de menores", alerta el abogado de Arcuri en España, que advierte de que, a partir de ahora, cualquiera que quiera llevarse a sus hijos y no pagar por ello "simplemente tendrá que replicar el mismo modus operandi de Juana Rivas".

Arcuri "está muy tranquilo"

A pesar de todo, Francesco Arcuri mantiene la calma. "Acabo de hablar ahora mismo con él y está muy tranquilo -relata en conversación con Libertad Digital-. Afortunadamente, al vivir en Italia es ajeno a todo lo que aquí está sucediendo".

Zambrano reitera que los pequeños "están bien y están controlados". No en vano, los Servicios Sociales de Carloforte -el pequeño pueblo de Cerdeña en el que residen junto a su padre- les ven dos veces a la semana.

"Si no estuvieran bien, ya hubieran actuado", insiste el letrado, que advierte de que si algo se ha demostrado en los últimos años es que cuando los niños no están bien es cuando ella vuelve a su vida: "Cada vez que ella aparece, los niños se alteran. Eso es matemático, porque esta señora no vive para sus hijos, vive para alimentar el conflicto".

La justicia italiana decidirá el viernes

Curiosamente, el indulto se produce a tan sólo tres días de que la Corte de Apelación de Cagliari tenga que resolver el recurso presentado por la propia Juana Rivas contra la concesión de la guarda y custodia a Francesco Arcuri. Este mismo viernes, los magistrados escucharán los argumentos de ambas partes y también analizarán los informes psicológicos que se han realizado en Italia.

Estos informes son mucho más exhaustivos que los que se realizan en nuestro país, por cuanto los especialistas han realizado numerosas sesiones con Rivas, Arcuri y los hijos de ambos. Sesiones que, además, se graban para su posterior visualización y análisis. De ellos dependerá en buena parte el que Juana Rivas pueda reanudar las visitas a sus hijos y en qué condiciones.