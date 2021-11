Rosa Díez: "No hay nada más manipulable que una ciudadanía ignorante"

Rosa Díez ha analizado la situación actual de España en la Universidad Villanueva en la primera cita del ciclo 2021-2022 de Diálogos en la Universidad, bajo el título "¿Hacia dónde va España?". Díez considera que España está en el momento más delicado de su historia democrática porque "ahora, quienes quieren destruir el sistema democrático del 78 gobiernan España, quieren dividir a los españoles, debilitar la nación, empobreciéndola desde el punto de vista económico, de la formación y de la información, quieren gobernar de manera despótica, sin controles". Considera que hay que reaccionar porque "conocemos la situación y no es tiempo para la resignación". Se trata, a su juicio, de una situación "inédita" y "muy peligrosa", porque "la ciudadanía no tiene percepción del peligro, no es consciente de lo que está ocurriendo y por eso no reacciona". Ha señalado a la universidad como uno de los pilares necesarios para hacer frente a esta situación. "Estos diálogos de la universidad -ha subrayado- sirven para que la gente tenga conocimiento de lo que está pasando porque esto o lo paramos entre todos o sufriremos las consecuencias".

"Dividir, debilitar a la sociedad y caminar hacia el despotismo"

Díez ha explicado que todo comenzó con José Luis Rodríguez Zapatero, que diseñó una estrategia para que el PSOE pudiera gobernar. El objetivo era "dividir a la derecha y convertirla en el peor enemigo". La estrategia de Zapatero se asentaba en tres principios, según Rosa Díez: "el primero fue dividir a los españoles, confrontar, romper lo que fue la transición; el segundo fue debilitar a la sociedad, dejarla sin recursos para moverse, y el tercero caminar hacia una país despótico, gobernado sin controles, sin control parlamentario, sin control por los medios de comunicación y sin control judicial".

Para lograr sus fines, Zapatero elabora la Ley de Memoria Histórica, continúa Rosa Díez, "una ley que no se hizo para resolver los problemas del pasado, para el consenso, sino para que el PP votara en contra, para dividir". En la actualidad, "la confrontación es mucho mayor, la sociedad está más sectarizada y entonces llega Pedro Sánchez, que pudo gobernar gracias a esa estrategia de Zapatero". Se ha referido al presidente del Gobierno como un "tipo sin escrúpulos no solo porque haya convertido en socios de Gobierno a enemigos de la democracia, sino porque él no tiene más ideología que la ideología del poder. Es un psicópata, tiene una personalidad psicopática, narcisista, sin empatía, se cree por encima de los demás. Elige esos socios porque con ellos se siente cómodo. Todo está pervertido en dos años que lleva gobernando, se ha cambiado la historia, se han cuestionado las instituciones".

"No hay nada más manipulable que una ciudadanía ignorante"

Rosa Díez se ha referido al bajo nivel que encuentra en la clase política. "La mediocratización de la vida en general en España lleva ya unas cuantas décadas. No sólo se da en la clase política, también en la económica, periodística, en el país en general. Ahora con la Ley de Educación se trata de consagrar. No han nada más manipulable que un ignorante. Se trata de formar ignorantes y darles título. Eso es un país manipulable, con personas sin conocimiento". Ha subrayado la falta de "pedagogía democrática", porque considera que los estudiantes no han tenido oportunidad de conocer lo que pasó en la transición española. "Hay generaciones de jóvenes que no conocen la historia democrática moderna de nuestro país y no hay nada más manipulable que una ciudadanía ignorante. Si además está empobrecida, sectarizada, dividida, encontramos el caldo de cultivo perfecto para el totalitarismo y el despotismo. En eso está España. El siguiente paso es el despotismo legalizado".

Tras su intervención, se ha entablado un coloquio con los asistentes en la que le han preguntado cuál sería la fórmula para salir de esta situación. Rosa Díez ha señalado el papel de la Universidad. "Primero con conocimiento -ha respondido-. El conocimiento es la base para la acción. Hay que trabajar para que la gente tenga conciencia de la situación. Hay que espolear a los universitarios, que pueden conseguir el cambio. En la Universidad se formó a la gente que construyó la democracia. Las instituciones no se defienden solas, Eso hay que enseñarlo. A partir de ahí la gente podrá reaccionar. La primera tarea está en la educación y en los medios de comunicación".