La exportavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha rechazado anoche utilizar un pinganillo en el late show FAQS en TV3.

"Ustedes han decidido que esta entrevista se desarrolle en catalán, me han llamado muy amablemente del programa para preguntarme si quería utilizar un pinganillo… Yo he explicado que no quería un pinganillo, yo espero entender prácticamente todo lo que usted me diga, quizás haya alguna cosa que no, pero que no utilizaría un pinganillo porque entre españoles no utilizamos pinganillo, que eso es como dar a entender que somos extranjeros entre nosotros o que el castellano es una lengua extranjera en Cataluña", ha señalado.

"El castellano es no solamente la lengua común, que nos permite a personas como usted, como yo, como a todos los catalanes, todos los españoles, incluso más allá de España comunicarnos entre nosotros, sino que, en este caso, además, es la lengua mayoritaria de Cataluña. Y por eso no he querido utilizar un pinganillo".

El pinganillo, la extranjería y la cordialidad en TV3. Anoche, en @FAQSTV3.pic.twitter.com/1IIvnLZrJR — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 21, 2021

Las debilidades del PP

Por otra parte, Cayetana Álvarez de Toledo continúa analizando las debilidades del Partido Popular. En la misma entrevista en TV3, la que fuera portavoz parlamentaria de su partido cree que uno de los mayores problemas que tiene el PP es su "falta de convicción en la defensa del constitucionalismo", lo que le ha llevado a desaparecer prácticamente en Cataluña.

Para recuperar el pulso allí, la diputada popular ha recomendado a su formación que recupere sin complejos "su fortaleza constitucionalista" porque el PP, ha dicho "es un partido constitucionalista que defiende la España del 78". Una entrevista en la que ha admitido, además, que desde su destitución como portavoz del PP en el Congreso solo ha contactado con el líder del partido, Pablo Casado, en una ocasión para pedirle que participara en un vídeo en defensa del Rey Felipe VI.

Además, ha recordado que tuvieron una conversación tras su destitución, en la que Álvarez de Toledo aconsejó a Casado a no tener miedo a "la izquierda, al populismo y a Vox" y le destacó como "el líder de la oposición" que tiene una "extraordinaria responsabilidad" para ponerse "enfrente de ese país que le espera".

Al ser preguntada si abandonará el escaño, como ya comentó esta semana, Álvarez de Toledo, que es diputada por Barcelona, ha insistido en que no dejará su acta. "Mi decisión de no dejar el escaño está ya explícita en el libro, por lo que no hace falta extenderme", ha manifestado. Sobre su voto en blanco para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Álvarez de Toledo ha explicado de nuevo que lo hizo porque es "una firme defensora de la despolitización de la justicia".