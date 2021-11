Llevaba semanas callado sin querer entrar en la batalla interna de su partido por el liderazgo del PP de Madrid pero este domingo el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dejado muy clara su opinión al respecto. El dirigente popular ha participado en la clausura del congreso del PP de Andalucía y allí ha dado un golpe encima de la mesa para asegurar que en su formación "no caben los solistas".

El líder del PP no ha nombrado en ningún momento a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni tampoco a la que fuera su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, pero el sentido de su mensaje ha sido claro. Claro y contundente: "Somos un gran equipo. Una gran orquesta. Aquí no caben los solistas. Somos una orquesta afinada y armónica en la que lo que prima es un proyecto, una partitura fuerte y unida. Sincronizada. No la suma de planes individualistas. El personalismo no cabe en el Partido Popular. Eso es lo que hemos visto en el Partido Socialista y así están".

Tras esta declaración, su discurso ha seguido en la misma línea: "Nosotros somos demasiado importantes como para intentar poner por encima los intereses de cada uno y arriesgar la inmensa responsabilidad que tenemos en una hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte. Esto no es un talent show de megalomanías. Esto es un instrumento para mejorar la vida de la gente y requiere unidad, humildad y dedicarnos a lo nuestro que es solucionar los problemas que tienen nuestros compatriotas".

Moreno es "libre" para convocar elecciones

Un mensaje velado que contrasta con las palabras que Casado ha dirigido a Juan Manuel Moreno, reelegido como presidente del PP andaluz con el 98,98% de los votos en el congreso del partido que se ha celebrado este fin de semana en Granada. En este mismo foro fue donde Díaz Ayuso dijo el viernes a Moreno que volara "libre" para convocar elecciones cuando quisiera.

Ya respondió el sábado a Ayuso Teodoro García Egea, secretario general de los populares, y este domingo lo ha hecho también el líder del PP. "Lo que pase en Andalucía lo decidirá siempre Juanma", ha aseverado. Casado ha explicado que nunca ha hablado con Moreno sobre la fecha de las elecciones en Andalucía desde que en marzo del año pasado la moción de censura en Murcia agitó el tablero político español. Es ese momento el líder del PP llamó al presidente de Andalucía para decirle que tenía "las manos libres" para hacer lo que considerase oportuno y así se lo ha trasladado de nuevo este domingo: "Tienes mi apoyo".

"A mi me da igual cuando sean las elecciones" ha señalado Casado porque a su juicio, Juan Manuel Moreno "va a arrasar" se celebren cuando se celebren. En este sentido ha trasladado al líder del PP andaluz que siempre podrá contar con él porque tiene muy claro que "el camino hacia La Moncloa pasa por San Telmo".

Para finalizar su discurso, Casado ha querido dejar claro a su partido que "ha llegado el momento" del Partido Popular: "Vamos bien. Tenemos la vela orientada. A veces hay marejada pero un mar en calma nunca ha hecho a un buen marinero. Estamos cerca y así lo dicen las encuestas. Somos alternativa de gobierno le pese a quien le pese".