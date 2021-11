Teodoro García Egea da por "zanjado el asunto" de la guerra contra Ayuso

El secretario general del PP ha asegurado en una entrevista en Antena 3 que no se distrae con el ruido, en referencia a las informaciones que se acumulan sobre la guerra interna dentro del partido para que Isabel Díaz Ayuso no sea la presidenta del PP madrileño. "No presto mucha atención a esas cuestiones, lo importante es mirar hacia adelante y parte del trabajo de un secretario general es recibir este tipo de criticas", ha asegurado.

Del cruce de declaraciones sobre la libertad de Juanma Moreno para convocar elecciones en Andalucía cuando considere, Teodoro García Egea ha asegurado que "es totalmente falso" que desde Génova hayan presionado a nadie para adelantar ningunas elecciones "y se lo digo yo que formé parte de ese primer pacto por la libertad entre el PP y Cs en Andalucía". Y ha añadido que "cuando alguien del PP tiene que elegir entre los intereses de su territorio y del PP tiene que elegir siempre los intereses de sus vecinos".

Ha aprovechado, por lo tanto, para insistir en que "Génova no ha pedido que se adelanten o se retrasen ningunas elecciones" y ha dicho que "Andalucía es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas distintas y que Andalucía se convierta en la región con mayor número de autónomos".

Egea ha desmentido que en el PP haya una guerra interna. Ha dicho que lo que hay son "unas normas, que todos nos hemos dado y hay un pacto para representar nuestros Estatutos y los acuerdos de la Junta Directiva" y en ese momento ha agradecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "haya aceptado que el congreso se celebre cuando toque, que ayer finalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid zanjase este asunto y nos dedicáramos a lo importante. Entiendo que el asunto esté zanjado, que los congresos se celebren cuando toquen y que voten a sus presidentes. Por mi queda zanjado este asunto". "Cuando llegue el momento, los militantes votarán libremente como han hecho en todos los congresos", ha apostillado.

Del bloqueo de la presidenta regional al secretario general en Whatsapp ha restado importancia diciendo que él es "más de hablar con las personas cara a cara. Nos vimos hace unas semanas y estuvimos hablando. Siempre que he querido trasladarle algo lo he hecho sin problema".

Y ha insistido en el mensaje de Pablo Casado de que en el PP no caben los personalismos: "Los solistas en las orquestas tienen que ser personas que toquen conjuntamente la misma tonalidad porque si no suena disonante. Creo que tenemos que sonar como una orquesta afinada y dedicarnos a lo importante que es convencer a los españoles de que otro Gobierno es necesario".

El secretario general del PP ha reconocido que no ha leído el libro de Cayetana Álvarez de Toledo pero que sabe que hay algún pasaje en el que se dice que la diputada del PP le propuso que apoyaran un Gobierno con Pedro Sánchez para hacerle ministro y se ha preguntado "¿qué pensaríamos hoy si el PP hubiese aceptado esa propuesta?". Y se ha contestado que "no seríamos oposición, seríamos la muleta de Sánchez". Y ha añadido que "los que hacen un libro para criticar el PP y no a Sánchez, le dan aire a Sánchez. Determinados debates dan oxigeno a Sánchez como los debates internos y las criticas entre compañeros".

El secretario general del PP ha presumido de la estrategia emprendida por Pablo Casado para aglutinar el centroderecha y que, según ha dicho, ha llevado que pasen de los 66 escaños en las urnas a los 130 que hoy les conceden las encuestas. Por eso, ha lanzado un aviso sin dar nombres: "Aquellos que no quieren participar en una estrategia de recuperar el Gobierno de España a través del PP, les pido que se dediquen a otra cosa que no sea poner palos en las ruedas al PP".