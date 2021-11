La Moncloa propone al PNV una mesa para estudiar la división de la DO Rioja

Aitor Esteban conversa con Pedro Sánchez este jueves en el Congreso | EFE

Una "mesa de negociación" para estudiar "la independencia" del vino de Denominación de Origen de La Rioja alavesa. Éste es el último conejo de la chistera que se ha sacado el Gobierno para contentar a sus socios del PNV que, en las últimas horas, se habían distanciado. Durante los dos últimos días se han producido varias negociaciones y ,esta mañana, el ministro de Agricultura, Luis Planas, le ha dado su compromiso al portavoz nacionalista, Aitor Esteban.

"Hemos llegado a un acuerdo para que se pueda abrir un diálogo entre instituciones para, en un clima sereno, discutir sobre esta problemática", aseguraba Esteban quien considera que tratar este tema fuera "del ruido del Congreso" es lo mejor. "Una vez que sabemos que puede discutirse en un clima más sereno, hemos decidido retirar la iniciativa", añadía el portavoz del PNV quien criticaba al PP por "el alarmismo" que se ha generado: "no vamos a romper la Denominación de Origen. Nos sorprende la reacción visceral".

Amplia oposición en La Rioja

Los nacionalistas vascos defiende que retiran su proposición, que se iba a votar el martes, "para conseguir que las cosas se hagan y no se estrellen inútilmente contra paredes, sin ningún argumento, sólo desde la visceralidad". La iniciativa no sólo había encontrado el rechazo del PP. También de los socialistas riojanos. Su presidenta, Concha Andreu, que es además enóloga de profesión, ha guardado silencio pero había comunicado tanto a La Moncloa como al PSOE la oposición que estaba generando en su comunidad y en su profesión.

Tanto los bodegueros riojanos, como la sociedad, están en contra de dividir la Denominación de Origen en varias submarcas. Los socialistas riojanos, que han recuperado el poder que habían perdido en 1995, son conscientes de la importancia del vector vinícola en su comunidad y como esta cesión puede verse como un agravio contra La Rioja.

El PSOE también evita con esta mesa enfrentarse al PNV. Si el martes votaban en contra, podrían enemistarles más con los nacionalistas vascos que llevan varios días distanciándose de los socialistas. La propuesta de la "mesa" ha llegado el mismo día que se votaban los presupuestos, para garantizar el sí del PNV, aunque Aitor Esteban había desvinculado su voto a la Denominación de Origen.

Razonablemente satisfechos

En el nuevo escenario político, el PNV no es decisivo pero en el PSOE quieren contar con ellos. Saben que pueden ser necesarios para aprobar alguna de las reformas estructurales exigidas por Bruselas y en las que otros partidos de izquierdas se pueden oponer.

"Siempre empieza por el PNV. Es más importante que ninguno", dice una fuente próxima a María Jesús Montero. "Se comienza por ellos aunque tengan el doble de escaños que ERC", añaden. Lo cierto es que las propuestas más caras de los nacionalistas vascos han sido rechazadas, como es el caso del soterramiento del AVE a Bilbao.

En el PNV reconocen que "hay algunos temas que nos preocupan que se han quedado fuera" aún así "están satisfechos por el balance". En especial, por la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, que a partir de ahora gestionará el Gobierno Vasco. Aunque desde el PNV , Aitor Esteban advierte: "creo que esto no ha acabado y espero que no haya acabado".

Presión sobre el Senado

El PNV tiene un as en la manga: los Presupuestos van ahora al Senado. Cuando le preguntan a Esteban si piensan añadir alguna enmienda, despeja balones: "Vaya usted a saber. No lo sé". En el Gobierno esperan que esto no suceda. Por eso tratan de mimar al PNV. El Ejecutivo no quiere que las cuentas caigan en el Senado y tengan que volver al Congreso aunque tienen margen.

El voto del PNV tampoco es necesario en el Senado. Sólo con los apoyos de PSOE, ERC, Bildu y Teruel existe saldrían y todavía les queda un senador fruto de una escisión, Agrupación Socialista de La Gomera, con la que gobiernan en Canarias.