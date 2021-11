El PSOE defiende los pactos con ERC y Bildu "por el bien de España"

El Gobierno está orgulloso después de sacar sus segundos Presupuestos con el respaldo de once partido. No lo oculta. Pedro Sánchez ha vuelto a retomar su agenda feminista ante mujeres congresistas de todo el planeta. Allí, en un acto en Ifema de la Unión ha defendido que "sumar es la clave; buscar puntos de encuentro es decisivo; trabajar por alcanzar mayorías que representen las distintas sensibilidades de un país no para ser más, sino para hacer mejores políticas y mejorar la vida de las personas y de nuestro país, es decisivo".

El presidente del Gobierno ha seguido leyendo su discurso donde ha sacado su lado más conciliador para advertir contra "la polarización" porque, a su juicio, "conlleva riesgos para la democracia", uno de los cuales es "la desconfianza", que hace perder la empatía por el diferente y que aleja a los ciudadano de sus instituciones. Sánchez no les ha explicado quiénes eran su socios y ha evitado entrar en detalles sobre los once partidos.

El PSOE defiende los pactos con Bildu

Casi a la misma hora, en el Congreso, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha defendido los pactos con Bildu porque "ETA ya no existe". "Ya no hay asesinatos perpetrados por una banda terrorista, afortunadamente", recordando que fue "Zapatero quien finalizó con ETA".

"Nosotros tenemos la obligación de acordar con el arco parlamentario", ha añadido Gómez antes de decir que "hemos acordado y estamos dispuestos a acordar con las formaciones que se mueven en el ámbito democrático, dentro del marco constitucional, por el bien de España", en referencia a ERC y Bildu.

El PSOE está satisfechos con las alianzas tejidas y piensa mantenerlas. Es lo que ha dicho Gómez: "Tanto en las ley de Presupuestos como las que han entrado en la cámara vamos a seguir dialogando con las formaciones políticas que prioricen el interés general sobre el interés partidista". En ese sentido, los socialistas quieren seguir acordando leyes como la de Memoria Democrática aunque, reconocen, que no hay prisas.

En el PSOE defienden que en los Presupuestos es "falso que se premien a unos territorios sobre otros" y ha recomendado a la derecha "que repasen las enmiendas aprobadas y rechazadas y encontrarán", como el PP y VOX "pactan más veces con formaciones como Junts per Cat, o con otras formaciones políticas, que dicen ir contra la estabilidad e integridad territorial de España" .