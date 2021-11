Carlos Guamán (Santa Cruz, Bolivia, 1984), o sea, Carlitos de España, y José Javier Bravo (Alicante, 1979), o sea, Madame in Spain, son dos homosexuales de derechas que han sido marginados por, en palabras del segundo, "el puñetero colectivo comunista". Desde su web –comandolibertad.com– y sus respectivos canales de Youtube, buscan fomentar la disidencia y despertar conciencias. Triunfan en esta plataforma con su programa Alarmadas, que ronda ya por la tercera temporada. Cuando vienen a Madrid, se manifiestan –como poco– ante el Ministerio de Igualdad y la sede del COGAM. Les une una profunda amistad y el "amor a España". Aprovechando su último viaje a la capital del Reino, LD les entrevista en una cafetería de Alonso Martínez.

P: Antes de nada, ¿me dirijo a ustedes en masculino o en femenino?

Madame in Spain (M): Hombre, ahora voy sin maquillar, con lo cual… (risas)

Carlitos de España (C): En masculino, en masculino.

Un momento de la entrevista | C.Jordá

P: Que la ministra de Igualdad, Irene Montero, llevara el todes a los carteles oficiales del Gobierno, a ustedes les pareció…

M: Una ridiculez. Una cortina de humo para distraernos de lo esencialmente importante. De hecho, la RAE ya le ha echado para atrás el intento de incluir esto en la educación.

C: Si se han saltado a la torera pactando con etarras, quitando las plusvalías de un momento a otro, o si han asaltado la justicia, las palabras, para ellos, no son nada. Es como echar las cartas. Una cosa más.

M: De alguna manera, es una manera de agilipollar a la juventud. Lo crean como una moda…

C: Parece más inclusivo, ¿no? "Oh, ya soy más empoderada". En realidad, sigues teniendo un trabajo precario, estamos escuchando a mucha gente que tiene turnos partidos con la pandemia, todo está más precarizado… Es como decirte: "Eres un desgraciado, pero eres más guay".

P: Háblenme de sus orígenes.

M: Siempre he sido de derechas abiertamente. He estado dentro del colectivo LGBT siendo de derechas abiertamente y sin ningún problema, hasta que llegó el puñetero Podemos y empezó a dividir la sociedad. Fue en ese momento cuando ser de derechas se convirtió en un impedimento para estar dentro del colectivo. Ahí fue cuando dije: "What the fuck? A tomar por saco el colectivo". Me metí a youtuber y empecé a hacer crítica social, batalla cultural, y a decir, sin ninguna vergüenza, que soy de derechas y soy gay.

C: Siendo un hombre que trabaja en la noche y en el espectáculo, mundo que es totalmente de la izquierda. Todos los locales de ocio LGTBI son políticos, están totalmente adoctrinados. Y la gente que piensa diferente calla.

M: Yo soy de Alicante, y no es por ponerme ninguna floritura, pero al dedicarme al mundo del espectáculo y de la noche, digamos que soy un personaje popular en Alicante. Y he pasado de ser un personaje popular más o menos querido a ser el más repudiado dentro del colectivo LGBT sólo por decir que voto a Vox. Si eso no es fascismo, que baje Dios y lo vea.

Posando para Libertad Digital | C.Jordá

P: ¿Y qué me dice de usted, Carlitos?

C: Llegué con dos maletas de veinte kilos, que eran las que te permitía meter la aerolínea, 300 euros en el bolsillo y una mochila llena de ilusiones y sueños. Eso es metafórico, pero queda muy bonito (risas). El día que me fui de mi casa, sabía que no iba a volver más a Bolivia. Se estaba gestando la dictadura socialcomunista y ya había vivido un maltrato sistemático de homofobia, de ver cómo la gente se moría de sida y no recibía ningún tratamiento… Yo no quería eso para mí. Me vine aquí a estudiar, me esforcé muchísimo y nunca me metí en política. De hecho, esto es un movimiento político, pero no estamos en política. Siempre supe que me quedaría en España y, una vez tuve la nacionalidad, estudié los requisitos y uno es que si tú tienes antecedentes penales, no puedes obtener la nacionalidad. Por eso me pregunto por qué hay tantos inmigrantes que tienen delitos y no los echan del país, si nunca van a optar a la nacionalidad. Es decir, si no se quieren quedar, hay que echarlos. Es sencillo. Es aplicar las leyes de extranjería. Entonces, una vez obtuve la nacionalidad y, a raíz del confinamiento, decidí hablar de política. Gracias a Dios, soy autónomo, soy mi propio jefe, y pude compensar con lo que estamos haciendo que, lo creas o no, requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo.

P: ¿Cómo se conocieron?

C: A través de Un Señor de Logroño . Me entrevistó, Madame me vio y nos pusimos en contacto de alguna forma. Entré en su perfil y vi: "Drag queen libertaria votante de Vox". Y dije: "¡Esto es fantasía pura!". Con unos tacones de veinte centímetros, un gesto maravilloso… Hicimos un directo en mi canal y surgió la química.

M: De hecho, fue la gente la que pidió el programa Alarmadas.

C: Hicimos un programa, y un segundo, y un tercero… Y ya llevamos tres temporadas.

P: ¿Qué les une?

M: Aparte de una gran amistad, la lucha política.

C: El más puro amor a España.

M: Manda narices: que tenga que venir un maricón boliviano a defender lo que los giliprogres españoles odian. ¡Es increíble!

C: No somos famosos ni conocidos. Tenemos seguidores mutuos, cada vez más, y somos un punto de encuentro de disidencia, de inconformismo y de amor a la patria.

M: Es necesario. Hay muchos homosexuales, transexuales, etcétera, que se sienten totalmente perdidos a la hora de ser disidentes de la izquierda, siendo del mismo colectivo LGBT. Entonces, creo que el proyecto "Alarmadas-Comando Libertad" ofrece la posibilidad a estas personas de poder expresarse.

Las manos de Madame de Spain | C.Jordá

C: Además, la gente que más compra nuestro merchandising son heterosexuales mujeres. Date cuenta de cómo nuestro empoderamiento, entre comillas, homosexual, está llegando a mujeres que no se sienten identificadas con el feminismo. Ven en nosotros una voz que nos representa.

M: Escúchame: en mi canal de Madame in Spain, el 68% de los suscriptores son varones heterosexuales. Sí que es cierto que he visto una comunidad homosexual disidente creciente. Cada día hay más.

C: Y de hispanoamericanos.

M: Por eso los odian: porque vienen huyendo de un comunismo que es lo que nos quieren meter aquí. Los hispanoamericanos son la peste para estos rojos.

P: ¿Y qué les separa? O, si lo prefieren, ¿en qué discrepan?

C: Con el tema del PP, Madame es más radical. Yo soy más abierto…

M: Sí, pero tampoco me echa mucho el freno. De hecho, me pone más carbón (risas).

C: Tenemos caracteres diferentes. Madame es más explosiva. Si te das cuenta, los vídeos más virales son en los que Madame se viene arriba y dice muchas cosas de frente. Yo soy más el que jalo a la cordura.

P: En esta ocasión, ¿a qué han venido a Madrid?

M: A hacer protesta en CCOO, Ministerio de Igualdad, Ferraz, el COGAM… que, por cierto, en el COGAM nos han tirado huevos unos señores desde los balcones.

C: En Ferraz, los policías nos han pedido la identificación, cuando ni siquiera a un mantero se la piden. Como si fuéramos unos criminales. Me pareció muy curioso. Madame me dijo: "Cuidado con Ferraz, porque hay mucha policía". "¿Tienes miedo a Pedro Sánchez?", le pregunto. "¡No, yo no tengo miedo a Pedro Sánchez, tengo miedo a la policía!". ¡Y es que así funciona un régimen comunista! ¡Utilizan esas herramientas para que te cagues de miedo!

M: Luego, la policía se ha portado de maravilla con nosotros. En definitiva, hemos venido a Madrid porque, como capital del país, están todos los sitios más significativos para ir a protestar.

C: Nosotros no somos ni youtubers, ni influencers ni hostias: somos activistas que podemos tener seguidores. Nada más.

M: Queremos hacer una conciencia común de perder el miedo. No estamos en Youtube para hacernos ricos o para decir "oh, qué famosos somos". No. Estamos para reivindicar, para luchar, para despertar conciencias. Aquí, interés económico, ninguno: si necesitamos un hotel, comprar los billetes, comer fuera… muchas veces, lo pagan nuestros suscriptores, pero siempre nos toca palmar dinero a nosotros.

Posando para LD | C.Jordá

P: ¿Han sufrido represalias?

M: Laboralmente, sobre todo. Los fines de semana, en Alicante, el trabajo de espectáculos no me faltaba nunca. ¿Un fin de semana libre? Yo no sabía lo que era eso: presentaciones de galas, de concursos, despedidas de soltera, bodas… todos los fines de semana tenía shows. Y, de eso, he pasado a no tener nada. Me he tenido que buscar la vida por otros medios. Es muy fuerte que los que van de abanderaditos de la libertad, de los derechos y de la igualdad, luego, por tu posición política, te privan de lo que te da de comer. Es muy grave esto: una cosa es que no estés de acuerdo conmigo, o que quedemos mal, pero que me niegues el pan a mí es muy grave. Y eso es lo que me ha ocurrido a mí en Alicante por el puñetero colectivo comunista.

C: Yo vengo de Barcelona. Ustedes, en Madrid, no se dan cuenta de cómo se vive ahí. Barcelona es una ebullición constante de tensión, de mala vibración, de persecución. Que te señalen es normal. De hecho, a veces, cuando hacemos los directos, a las doce de la noche, sé que un vecino va a venir a increparme, o que puede venir. Porque escucha. Entonces, siempre estoy en tensión.

M: Y más ahora, que te has ido a un barrio marica a vivir. ¿Cómo se te ocurre, cari?

C: Y he tenido la suerte de que soy autónomo, de que el fin de semana trabajo online. Es decir, no tengo mucho contacto con el mundo real.

M: Debemos repuntualizar una cosa aquí: con el hecho de que estemos aquí dando la cara, públicamente, disintiendo de toda la cuerda progre siendo gays como somos, nos ponemos en riesgo público. Ya hay gente que, por algunos vídeos que se han hecho virales, nos reconocen por la calle. Y tal como se está normalizando la violencia al disidente, esto, dentro de un año o dentro de dos, puede ser muy peligroso para nosotros. Vamos a tener que ir con cuarenta pares de ojos por si alguien viene por detrás para apalearnos.

Madame de Spain, durante la entrevista | C.Jordá

C: Cuando Madame estuvo en el barrio de Gracia pintando en una estelada que ya estaba pintada, vinieron varios inmigrantes marroquíes a golpearla. Ella se escapó y se escondió. Dices: "Llamas a la policía", pero ya ha pasado.

M: Tú, en el momento en que vienen unos tíos a pegarte, no llamas a la policía: lo que haces es correr. ¡Coño, que venían cuatro o cinco moros detrás a calentarme el morro!

C: Al legalizar a 15.000 menas, la izquierda monta un ejército callejero. Son barrigas agradecidas. Hoy nos han increpado dos africanas en la puerta del COGAM. En lugar de salir los del COGAM a decir "chicos, ¿por qué estáis en contra de nosotros?", nos han enviado a dos mujeres que están ahí siempre a increparnos y golpearnos. La izquierda está utilizando brazos armados para amedrentar a la disidencia. Esto ya se lleva en Venezuela y en Cuba. En Bolivia utilizan a haitianos y venezolanos.

P: Madame, ¿es verdad que, en un momento determinado, cambió los locales de ambiente por las peñas taurinas?

M: Cuando se cierra una puerta, se abren veinte más. Las maricas del colectivo me quitaron el trabajo, la pseudopopularidad que tenía, y me rebajaron a lo que ellas consideran la nada. ¿Qué pasó? Que empecé a relacionarme con otros círculos y, en estos círculos, de gente heterosexual, que no tiene nada que ver con el colectivo, se relacionan con, entre otras cosas, peñas taurinas. Y yo encantada: voy a los toros y como la primera. Mariquita, drag queen y a favor de los toros. ¿Qué pasa?

P: ¿A usted le gustan los toros, Carlitos?

C: No tengo nada en contra de los toros. En Bolivia hacen abortos a las llamas y meten el feto de la llama en las infraestructuras, en los cimientos, para dar bendición a los edificios. También entierran cadáveres de personas. Hay unos locales en Bolivia que se llaman "cementerios de elefantes". Imagínate un bar como este. Tú le pagas al camarero 1.000 euros y le dices: "Voy a estar bebiendo alcohol hasta morirme". Entonces, te meten en una habitación, con una reja, y te dan alcohol hasta que te mueras. La cultura incaica, la cultura indígena es muy salvaje, muy violenta. Los españoles, cuando llegaron a América, se encontraron con estas cosas, y muchas las hemos heredado. Entonces, ¿por qué lo de las llamas está bien visto por ancestral y no los toros?

Un momento de la entrevista | C.Jordá

P: Si me permiten la pregunta, ¿por qué apoyan a Vox?

M: Siento que Vox, en estos momentos, y creo que es el punto más importante siendo gay, creo que Vox es, ahora mismo, el único que defiende al colectivo LGBT. Me da igual lo que piensen los giliprogres: Vox es el único que defiende a la mujer y a los maricones. Cuando estás dejando entrar en España a una cultura que en sus países nos cuelgan por el hecho de ser maricones, sinceramente, no merecen ni el más mínimo de mis respetos y de mi confianza. ¿Cuál es el único partido que quiere controlar eso? ¡Vox! El resto de partidos, PP, PSOE y el resto de la mugre, apoya a esa inmigración ilegal que, en sus países, nos colgaría por el hecho de ser maricones. ¿Tengo que aceptar eso? No, querido. Siento que Vox es el único que nos va a proteger como homosexuales ante una cultura que nos mataría. Entre españoles y entre europeos, yo no siento esa homofobia. ¡Desde hace décadas! Tengo 42 años. Aquí, Madame se ha ido, con dieciséis años, vestida de travesti, a la Ruta del Bacalao, a la Central Rock, en un coche con cuatro macarras pastilleros. Y nunca me ha pasado nada. Es más, esos macarras pastilleros han sacado la cara por mí cuando me he metido en un embolao. ¿Y tengo que ver ahora cómo ilegales apoyados por la izquierda pueden atentar contra mi identidad física por ser gay?

C: La violencia no tiene género: punto número uno. Por otro lado, me gusta premiar la excelencia de la inmigración. Soy inmigrante, me costó mucho tener los papeles. Como español, cuando obtuve la nacionalidad, la ley me amparaba y me decía que podía traer a mis padres. Cuando los traje, el Gobierno de Pedro Sánchez me ha denegado tres veces la solicitud de reagrupación familiar. ¡Tres veces! Cuando veo que meten con alfombra roja a inmigrantes que vienen de África, que vienen del Magreb, yo, evidentemente, siento que esto no es justo. Estoy de acuerdo con Vox en endurecer la Ley de Extranjería: no se puede dar la nacionalidad a cualquier cretino. Ya tenemos muchos cretinos en España como para meter más cretinos. Entonces, a mí, cuando Abascal, en un mitin en Barcelona, dijo: "Hay que fomentar los vínculos con la Hispanidad", me ganó. Abascal, por cierto, es el sueño mojado de todas las maricas, incluidas las LGTBI. La Hispanidad me ganó.

P: Y, para finalizar, ¿qué planes tienen para el futuro a corto plazo?

C: Ya no podemos ser modelos.

M: Sin faja no voy a ningún lado (risas). Jolín, creo que es la pregunta más difícil de todas.

C: Tenemos una página, comandolibertad.com, donde publicamos noticias y comentarios políticos. A corto plazo, queremos implementar un tablón de anuncios de empleos para gente que lo necesite. Y, como algo muy grande, me gustaría que pudiéramos fomentar la Hispanidad proponiendo cosas. Nos quejamos de la izquierda y el Open Arms, pero, ¿qué ofrece la derecha? ¡Nada! Llantos y endurecer más. ¿Por qué no hacemos un programa de intercambio con Latinoamérica para que los estudiantes acompañen a la gente mayor? Las personas mayores son las más abandonadas.

M: Como objetivo a corto plazo, fíjate, quiero despertar gente. Me da igual que te unas al movimiento de Comando Libertad: me importa que se te haya encendido una chispa y eso te haga despertar de la mierda comunista que te han metido en la cabeza.