Jorge Campos atiende a Libertad Digital coincidiendo con el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer para hablar de uno de los mayores escándalos de nuestro país: la prostitución de menores tuteladas por la administración pública. Un caso que la izquierda ha intentado enterrar para no asumir responsabilidades. Mientras se desarrolla la entrevista, el PSOE maniobra en el Parlamento europeo para que no envíe una delegación a España para investigar el caso. Afortunadamente, la iniciativa no prospera y a principios de 2022 llegará a nuestro país.

¿En qué punto del proceso judicial está el caso de las menores desaparecidas en Baleares?

El caso está en manos de la Fiscalía. Hemos presentado una denuncia por el último caso conocido, el de una chica, oficialmente declarada desaparecida, que mientras está desaparecida está en contacto con el IMAS durante un año, es decir, no estaba desaparecida. Fue prostituida, se quedó embarazada, avisó al IMAS para ver qué podía hacer, y el IMAS la obligó a abortar. Ante escándalo, sin precedentes, presentamos denuncia ante la Fiscalía para que se investigue judicialmente ya que políticamente no hay manera porque la izquierda niega cualquier comisión de investigación. Hasta cinco veces se han negado.

Es una de las mayores desvergüenzas, una desfachatez

¿Alguien ha asumido responsabilidades políticas?

No sólo nadie ha asumido ninguna responsabilidad, sino que el presidente del IMAS, el socialistas Javier de Juan, ha sido premiado por su gestión y le han nombrado consejero de presidencia del Consejo insular de Mallorca. Estamos ante una de las mayores desvergüenzas, es una desfachatez, se ríen de las familias, de las niñas, de la ciudadanía en general.

¿Qué está fallando?

Falla la legislación que establece unos protocolos de tutela de las menores que ya no deberían ser así: un trabajador social, no un juez, decide arrancar a un niño de una familia, no por motivos de violencia, por tema económico. Se lo lleva a un centro tutelado y acaba prostituido, sin control, drogas…cada niño cuesta entre 3.000 y 6.000 euros, un dinero que se va para las asociaciones que gestionan esos pisos tutelados, de ayudas que proceden del gobierno balear, el nacional o Europa. Al final se crea un negocio y las víctimas son los niños. Los medios de comunicación tampoco responden, la Fiscalía ha archivado todas estas denuncias y, sobre todo, hay una clase política que oculta sistemáticamente todo.

¿Qué esperan de la delegación europea que el próximo año va a venir a España para investigarlo?

No creo que nadie asuma responsabilidades políticas, hablamos de dirigentes políticos que tienen la cara de cemento armado, no tienen escrúpulos, no saben lo que es un mínimo de moral. Veremos si esa misión viene a rellenar un expediente y poco más o realmente investigan y levantan las alfombras. Confío más en una investigación judicial, con peritos independientes, con informes de la policía y la Guardia Civil, que se pueda auditar externamente todo lo que tenga que ver la tutela de menores, no auditorías internas con personas nombradas por ellos, como el comité de expertos que concluyó que la culpa era de la sociedad, la pornografía y Vox por denunciarlo.

Hay que cerrar el IMAS, es el prostíbulo más caro de Europa

Jorge Campos, fotografiado para LD. | David Alonso Rincón.

¿Hay que cerrar el IMAS?

Por supuesto, hay que cambiar todo el sistema de tutela. El IMAS gasta la mitad del presupuesto del Consejo insular de Mallorca, 240 millones de euros. Han convertido el IMAS en el prostíbulo más caro de Europa.

¿Si Vox, PP y Cs se coordinaran, no creen que se ejercería más presión?

Nosotros lo hemos intentado y tenemos la mano tendida a ir conjuntamente con los demás partidos de la oposición, bueno Cs en realidad más que oposición ejerce de muleta de Armengol. Nosotros no queremos hacer ningún tipo de partidismo, queremos que se investigue y se acabe con esto. Para saber qué está funcionando mal y que no se vuelva a producir, hay que saber dónde están los errores, para cambiarlo. Lo que se trata es de acabar con este horror, porque es de película de miedo.

¿Qué piensa cuando Irene Montero o la izquierda en general se presentan como abanderados del feminismo?

No tienen vergüenza, mucha lucha feminista, mucha Hermana yo te sí creo, Mee too, pero ni una protesta por los más de 20 casos de menores tuteladas en Mallorca, que ya hay casos también en Ibiza y Menorca. Tampoco de las asociaciones feministas que reciben subvenciones. Hablamos de niñas. Es un ejemplo de lo que han creado en torno a este feminismo que en realidad es feminazismo. Las niñas que realmente lo están pasando mal no reciben ayuda de ninguna institución.

Ya hay casos también en Valencia ¿Temen que esto se extiende por varios puntos de España?

Yo creo que no es algo exclusivo de Baleares, sabemos el caso de Valencia, pero yo creo que se debería investigar en toda España. En torno a la tutela de los menores se ha creado una industria y un negocio, con unos niveles de corrupción nunca vistos y que puede ser extensible a toda España. Es donde la administración debería volcar mayores esfuerzos porque estamos hablando de niños, que es lo más sagrado que hay. Si a los niños les tratamos así, ¿Qué sociedad estamos creando? ¿Qué ejemplo da la administración pública?

Cataluña y Baleares son territorios sin ley

Esta semana hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística en Cataluña, un problema que sufre también Baleares ¿Ha llegado Baleares a la misma situación que se vive en Cataluña?

Se llegó a esa situación hace ya 20 años, sin necesidad de que gobernaran los nacionalistas, con el PP. La situación es exactamente la misma. Una sentencia más del Supremo no lo va a solucionar. Aragonés y su equipo deben estar brindando con cava, no van a hacer ningún caso como no lo han hecho con las 5 sentencias que ya hay entre las del Supremo y el Constitucional que dicen claramente que la inmersión obligatoria en catalán es ilegal, además de antipedagógica. Les da igual, van a seguir igual porque Cataluña es un territorio sin ley, igual que lo es Baleares.

¿Cómo se soluciona entonces?

Hay que derogar todas las leyes y exigir la libertad lingüística. Que estos fascistas de verdad, estos stalinistas dejen de decirle a los padres en qué idioma tienen que educar a sus hijos porque, además, ahí está el resultado educativo: fracaso escolar. Nos hemos vuelto locos, creemos que los colegios son una especie de academia de lenguas cuando al colegio se va a adquirir conocimientos pedagógicos. Lo que les importa es la ingeniería social, utilizar las lenguas ideológicamente.

¿Contarán con PP y Cs para dar la batalla?

Jorge Campos, en Madrid. | D.A.

Es imposible coordinarse con ellos en esto porque fue el PP, con mayorías absolutas en Baleares, es el que ha legislado para llegar a esta situación. El PP a día de hoy sigue sin rectificar, vota en contra de las propuestas de Vox para que la libertad lingüística llegue a la educación y a la administración pública. Imponen el trilingüismo que en realidad es timolingüismo. Eso no es libertad ninguna. Hay que dar libertad a los padres. El nacionalismo catalanista utiliza la lengua como arma para separarnos del resto de España, para la creación totalitaria de los Países Catalanes, creando un marco lingüístico ficticio que nunca ha existido, metiéndonos a Baleares y a Valencia.

La izquierda pretende ilegalizarnos

Este fin de semana, el PSOE balear celebra su congreso. Una de sus ponencias ataca duramente a Vox, afirma que no son democráticos. ¿Qué responde?

Eso demuestra que lo estamos haciendo bien, que estamos en el mundo al revés. Que el Gobierno de Armengol, el más sectario de toda España, que es como Sánchez en mujer, que gobierna con Podemos y los separatistas de Més, que se consideran la marca balear de Bildu, es decir de ETA, le diga a un partido como Vox, que es escrupulosamente constitucional, que somos un peligro para la democracia, demuestra hasta qué punto de desvarío y alienación mental tiene la ultraizquierda en este país. Es un peligro porque es lo mismo que hacía Maduro en Venezuela: quien no está conmigo, ataca la democracia, entendida al estilo chino, para poder ilegalizarte. Y eso es lo que pretende esta izquierda.

¿Repetirá como candidato de Vox Baleares en las autonómicas?

Lo tiene que decidir el partido. Si quieren que lo sea, yo por supuesto estaré ahí para lo que me digan.

¿Le apetece?

Todos los que estamos en Vox Baleares venimos directamente de la sociedad civil, llevábamos más de 20 años luchando contra todo lo que hemos hablado, de forma altruista. Llegados a esta posición, a mí me da igual dónde esté, siempre voy a estar defendiendo la causa de la libertad, de Baleares, que es la causa de España. Si el partido decide que repita, yo, por supuesto, muy ilusionado.