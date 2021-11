Asociaciones policiales estallan: "Los que nos llaman fachas sujetaban nuestras pancartas con el PP en el Gobierno"

Este pasado sábado miles de policías salieron a protestar por las calles del centro de Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que están negociando PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados junto a aliados parlamentarios como ERC y EH Bildu. Los policías de todos los cuerpos de España se han unido contra una reforma que "parece que está hecha a propósito para facilitar los disturbios en las calles", han comentado fuentes policiales a Libertad Digital.

Sin embargo, las reivindicaciones laborales de los policías no tienen el visto bueno de los partidos del gobierno. El secretario de Estado para la Agenda 2030, diputado de Unidas Podemos y líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, ha acusado a los agentes de tratar a los ciudadanos como "delincuentes" y de querer "suprimir la presunción de inocencia", amén de acabar con derechos fundamentales como el de reunión o manifestación.

La función de la Policía es servir y proteger. Estamos sorprendidos de que los sindicatos policiales estén pidiendo limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como suprimir la presunción de inocencia. Los ciudadanos no son delincuentes. pic.twitter.com/lrX8PUAXlU — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) November 27, 2021

Las asociaciones policiales convocantes de la marcha se han mostrado visiblemente molestas con las declaraciones del líder comunista. "No tiene nada que ver con lo que pedimos", explica Pablo Pérez portavoz de Jupol, "No queremos acabar con derechos fundamentales, porque nosotros estamos para garantizar los derechos y libertades de todos".

"Hasta ahora, con la ley en vigor, no se ha prohibido ninguna manifestación. Pero lo que sí puede ser peligrosos es lo que llaman manifestaciones espontáneas. Nos preocupa el hecho de que no podamos preparar el dispositivo policial previo, lo cual va a conllevar un riesgo para la seguridad de los compañeros y también de los ciudadanos, porque no podremos garantizar el orden público en caso de disturbios", señala Pérez.

La marcha contó con la presencia de representantes de PP, Vox y Cs, un hecho que los partidos del Gobierno de Sánchez están aprovechando para asegurar que "hay una clarísima manipulación de la derecha hacia las reivindicaciones de los manifestantes", según Enrique Santiago o directamente que los mandos de Jusapol son "fachas", tal y como ha asegurado Pablo Iglesias.

"Me hace gracia que nos quieran tildar de extrema derecha porque cuando empezamos nuestra lucha por la equiparación salarial con Rajoy en el Gobierno, ellos nos apoyaban y criticaban al ejecutivo. Los que ahora nos llaman fachas sujetaban nuestras pancartas con el PP en el Gobierno", explica Pérez. "Entonces, aquella protesta no estaba politizada y era razonable. Pero ahora no. Lo de esta gente es surrealista".

A pesar de todo, desde Jupol insisten en destacar el "éxito total" de la manifestación del sábado: "Ocurrió algo histórico. Todas las policías de nuestro país se unieron en una misma reivindicación con el apoyo de policías europeas, como la portuguesa. Además, y más importante, recibimos el cariño y el apoyo de la sociedad, que al fin y al cabo es por quienes trabajamos y por quienes estamos en la calle en nuestro día a día".