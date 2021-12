La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha propuesto este miércoles la refundación del constitucionalismo en Cataluña para pasar de la resistencia a la ofensiva contra el separatismo. En un acto organizado por el Centro Libre de Arte y Cultura (CLAC) y la organización estudiantil constitucionalista S'ha Acabat, tanto Álvarez de Toledo como la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han expuesto sus recetas, en muchos casos coincidentes, para hacer frente al independentismo.

La primera en tomar la palabra ha sido la diputada del PP, quien se ha referido a la dictadura blanca de la que habló Tarradellas en alusión al régimen pujolista para afirmar que si en Cataluña hay democracia, está "miniaturizada". Además ha planteado la necesidad de que el constitucionalismo se una y pase de la resistencia a la ofensiva con la "reagrupación de los mejores".

También ha alertado frente a dos operaciones en marcha, un intento de regeneración del pujolismo y otro intento por relegar a los mejores, entre los que ha citado al presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, alusión que ha provocado los aplausos de un auditorio en el que había dirigentes de Ciudadanos, pero no del PP.

Contra el apaciguamiento

Ante el intento de resucitar el pujolismo, una especie de nacionalismo moderado, Álvarez de Toledo ha advertido que "el nacionalismo moderado no existe, es reacción en movimiento". También ha alertado contra las policías de apaciguamiento con las que se trata de calmar a los separatistas. En cuanto a la ofensiva contra el separatismo, alegó que requerirá constancia y perseverancia, pero que existe un espacio electoral propicio.

Arrimadas ha enlazado con el mensaje de Álvarez de Toledo a través del apaciguamiento, del que ha subrayado que ha contribuido a desmotivar y desmoralizar al constitucionalismo sin conseguir aplacar a los nacionalistas. "El apaciguamiento no funciona porque ha dado la razón a los nacionalistas y ceder antes estos señores no funciona".

"Te la meten doblada"

La dirigente de Ciudadanos ha explicado que en el Congreso aún hay gente que cree que ERC no es como Puigdemont y que se contentan con una cuota de catalán en Netflix. "No, no, no, eso no es así y en cuanto pueden te la meten doblada" ha explicado gráficamente Arrimadas. Según ha explicado, el precio de ERC está en cambios como los practicados en la ley de seguridad "porque les conviene para el próximo golpe de Estado. La lucha contra el separatismo no va a ser rápida ni sencilla, ha dicho, pero se ha mostrado convencida de que se ganará.

También ha provocado los aplausos del público cuando ha recordado que el socialista Salvador Illa, que como ella en diciembre de 2017, ganó las pasadas elecciones del 14 de febrero, no ha podido gobernar. "¿Dónde está la sesión de investidura de Illa?", ha manifestado.

"Presencia, prestigio, poder y presupuesto"

Tanto Arrimadas como Álvarez de Toledo han aludido a la desaparición del Estado en Cataluña. Según la primera, "tenemos un Estado fuerte, con un gran jefe del Estado y grandes jueces y fiscales, pero el problema son los gobiernos". Álvarez de Toledo ha abogado por volver a desplegar el Estado allí donde se ha replegado. También ha lanzado la idea de que lo población que no comulga con el separatismo en Cataluña necesita "presencia, prestigio, poder y presupuesto" para no sucumbir ante los intentos secesionistas y ha reprochado a la clase empresarial que haya "invertido en el proceso en vez de en la democracia".

También han coincidido en sus críticas al PSOE, del que han asegurado que se ha pasado del reformismo al rupturismo al pretender anular la ley de amnistía. La conclusión ha sido que el PSOE de la Transición ya no existe y que no merece la pena dialogar con sus dirigentes, sino que hay que convencer a sus votantes, idea que ha sido introducida por el vicepresidente de "S'ha Acabat", Jordi Salvadó. El acto, que se ha celebrado en los sótanos de un céntrico hotel de Barcelona, llevaba por título "Constitución, Universidad y Convivencia" y ha sido moderado por Andreu Jaume.