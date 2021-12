El Gobierno ha encendido la luz de alarma tras la amenaza de Gabriel Rufián: "Todos los escenarios están abiertos. También el Senado". El Ejecutivo ha convocado para esta tarde una reunión con ERC para tratar de salvar un posible veto de los separatistas en el Senado y calmarles con la Ley Audiovisual.

A la reunión acudirán el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez. El Ejecutivo, con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha empezado a preparar el encuentro en la sala de Gobierno del Congreso de los Diputados. Esta crisis ha pillado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Egipto donde se encuentra en un viaje oficial.

"Yo creo que tenemos un buen acuerdo con ERC como para otros presupuestos pero seguiremos hablando", decía la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. "Ellos saben que nosotros cumplimos nuestros acuerdos y esta vez también será así", añadía.

Podemos, enfadados con la Ley Audiovisual

No sólo ERC está enfado con la Ley Audiovisual. También Unidas Podemos, según ha confesado el portavoz, Jaume Asens: "Hoy estamos más cerca del no que del sí". "Lo que tendría que hacer el PSOE es negociar con nosotros esa ley, pero no ha negociado con su socio de Gobierno", decía sólo un día después de que el Ejecutivo diese luz verde al anteproyecto de Ley. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que estaba en ese Consejo de Ministros, evitaba comentar las palabras de su socio.

"Nosotros tenemos otras propuestas además de las lenguas cooficiales", añade el portavoz de En Comú Podem en referencia a un supuesto "organismo del sector audiovisual que supervise la pluralidad".

ERC amenaza con el Senado

Esquerra está indignada con el Gobierno. No lo esconden. Los separatistas han descubierto cómo sólo cinco días después de dar su "sí" a los Presupuestos, el Gobierno asegura ahora que uno de los pactos estrella, el 6% de lengua cooficial en Netflix y HBO, no se cumplirá.

"Si el PSOE quiere respetar la mayoría que le permite sacar adelante toda la agenda legislativa, le conviene cumplir con ERC", decía un cariacontecido Gabriel Rufián que comparecía en el Congreso ayer pasadas las 20:00 y excusándose en la gravedad de las informaciones.

Los Presupuestos inician ahora su tramitación en la Cámara Alta y ahí las posibilidades de pactos son más reducidas para el Gobierno ya que sólo hay 7 grupos parlamentarios. Podemos no tiene senadores y los 114 escaños de los socialistas son insuficientes ya que necesitan 133. Esquerra es el tercer partido más numeroso en el Senado con 14 senadores.

El otro problema para el Gobierno es que la cuarta formación, el PNV, también se ha distanciado del Ejecutivo y quiere seguir negociando a cambio de su apoyo. Los de Sabin Etxea también han amagado con bloquear la tramitación de las cuentas en el Senado si no se tienen en cuenta sus reivindicaciones, como soterrar el AVE en Bilbao.

La única buena noticia para los socialistas es que hay un grupúsculo de senadores que le podrían ser afines pero, de todas maneras, insuficientes para suplir a los dos grupos. Además de Más Madrid o del partido de Revilla, hay un senador de la Agrupación Socialista La Gomera, escisión socialista del PSOE cuando echaron a su presidente del Cabildo insular, Casimiro Curbelo, por un escándalo en una sauna en Madrid. Las relaciones se han recompuesto y ahora gobiernan en coalición en Canarias. También hay otro senador de Mes por Mallorca, aliado de Francina Armengol, y de Geroa Bai, con el que María Chivite tiene buenas relaciones.

¿Con apoyo del PP?

Si el Senado rechaza los Presupuestos, las cuentas volverían al Congreso. Hay otro escollo: la propia Ley Audiovisual. Algunos barajan la posibilidad de que la norma salga con el respaldo del PP. "Para ERC el tema de la lengua es sagrado", incidía Rufián asegurando que su partido votaría "no" a la Ley Audiovisual. La norma es una exigencia de Bruselas para regular el mercado y la idea del Gobierno es darle el visto bueno antes de que acabe el año. El Ejecutivo ha aprobado la norma y ya la ha registrado en el Congreso para que la convalidación sea lo más rápida posible.

"Puede pactarla con el PP pero imagínense ustedes las repercusiones que eso tendría", añadía Rufián. "Voy a ser un poco soez pero también muy claro: tocarle las narices a ERC es mal negocio", incidía el republicano quien acusaba al Gobierno de venderse a las multinacionales.