Rajoy intenta forzar la foto de reconciliación de Ayuso y 'Pablo Casao'

El presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidieron por vez primera en 40 días en un acto: la presentación de Política para adultos (Plaza y Janés, 2021), el último libro del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ha celebrado este miércoles en el Casino de Madrid.

El exlíder del Ejecutivo intentó que, para la foto oficial, Casado y Ayuso posaran juntos. Sin embargo, la presidenta de la CAM, emulando a Vinícius, regateó a Rajoy y esquivó posar junto al presidente de su partido. Así, en el photocall posaron, de izquierda a derecha, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Pablo Casado, Mariano Rajoy, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Acto seguido, Díaz Ayuso y Casado se retiraron y, en un aparte, conversaron sonrientes durante un par de minutos. Ambos fueron abordados por una marabunta de periodistas, pero ninguno soltó prenda sobre su reencuentro.

Papá Noel y ‘Pablo Casao’

A Rajoy le acompañó –quién lo hubiera imaginado– Carlos Herrera, quien, en su introducción, comparó al expresidente con un "Papá Noel" que "reúne a la familia que hace tiempo que no se ve, no porque no se quieran, sino porque las circunstancias son las que son". ¿Por quién lo diría? Además, el periodista andaluz dijo que, en Política para adultos, su autor muestra su "añoranza" de Alfredo Pérez Rubalcaba, del bipartidismo y de "aquellos tiempos en los que no había primarias".

Rajoy comenzó su intervención dando las gracias a –literalmente– Pablo Casao, subrayando que "el corolario de este libro es que Pablo Casao debe asumir pronto la presidencia del Gobierno". Igualito que Cayetana Álvarez de Toledo.

Después, el expresidente agradeció su asistencia a Isabel Díaz Ayuso, "objeto de críticas absurdas por parte de la izquierda madrileña y de otra que anida no muy lejos. La que más me asombró a mí fue la del Zendal. Hoy está aquí. Y, además, está ahí". La presidenta madrileña recibió muchos más aplausos que el líder de los populares.

Rajoy también tuvo buenas palabras para José Luis Martínez Almeida, Alfonso Fernández Mañueco y para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Después, advirtió sobre el populismo y la infantilización de la sociedad, criticó el lenguaje inclusivo de "las logopedas y los logopedos", defendió "la institución de la monarquía y al rey Juan Carlos, atropellado injustamente en este país", amén de, sin ruborizarse, "la independencia de la justicia", y tildó de "disparate" la derogación de la reforma laboral. El acto acabó sin preguntas.