Yolanda Díaz empieza "a tejer" alianzas con las que ahogar a Podemos durante 2022

En Galicia, tierra natal de Yolanda Díaz, las "redeiras" es una de las profesiones más típicas de la costa. Son mujeres que tejen las redes que luego los pescadores sueltan en alta mar. La ferrolana no tiene mucho contacto con el sector pesquero, viene de familia sindicalista, pero aspira a "tejer y tejer" durante el próximo año una red con la que pescar en el mar revuelto de la política española.

Su entorno lo deja claro: "hay que tejer por varios territorios". El telar de Yolanda Díaz comenzarán después de año nuevo, cuando su reforma laboral ya esté aprobada. Después de eso, se lanzarán a un proceso "de escucha activa", diferentes actos en los que la ministra de Trabajo dialogará con diversos ciudadanos y colectivos sociales.

La idea, además de incluir a partidos, es la de seducir a "independientes". Un lenguaje novedoso para un proyecto cuya melodía recuerda al Podemos primigenio, cuando pactó con Mareas y Comunes e introdujo a personas "independientes", pero de reconocida militancia izquierdista como Manuela Carmena o Victoria Rosell. Su entorno matiza: "Se trata de no repetir los errores".

Los afines a Yolanda Díaz rehúyen de etiquetas: "no será una plataforma, tampoco un frente, ni un partido". La propia ministra habla de un "proyecto transversal". "No quiero estar a la izquierda del PSOE, le regalo esa esquinita", decía esta mañana en una entrevista radiofónica. Unas palabras que podría firmar el Pablo Iglesias de 2014, cuando afirmaba que su proyecto "no era de izquierdas, ni de derechas".

Eso sí. Yolanda Díaz no se va vincular con Podemos y en la formación morada empiezan a asimilar que sus siglas se diluirán como las de IU dentro de Unidas Podemos.

¿Será candidata?

Su entorno no descarta que uno de esos independiente sea el candidato. "Yolanda no sabe si será candidata", matizan. "Si lo es, los primeros en saberlo serán el presidente del Gobierno y los medios", aclaran.

"Yolanda tiene una profesión (abogada laboralista) que le encanta y una casa frente al mar. No quiere quedarse mucho tiempo en Madrid", añaden. La estrategia recuerda, salvando las distancias, a la de Enmanuele Macron, que después de un proceso de "escucha ciudadana", lanzó su proyecto, ¡En Marche!, pese a que había asegurado que él tenía una profesión a la que volver.

Suspicacias del PSOE

En algunos sectores del PSOE no han gustado las últimas declaraciones de Yolanda Díaz recordando que ella no acudió al 8-M y que lanzó una guía de trabajo con recomendaciones contra el COVID. Aunque no recuerda que, inmediatamente, añadió que "no había motivos para la alarma". Ahora, afirma que en el Ejecutivo le tacharon de "alarmista".

Algunos socialistas creen que la vicepresidenta se está promocionando a costa de Pedro Sánchez y lamentan que vaya a donde más le duele al presidente: la gestión del primer mes de la pandemia. Desde el entorno de Díaz rechazan cualquier suspicacia. "¿Se le acusa de suspicacia a Sánchez o de buscar votos cuando defiende su gestión?", añaden fuentes próximas a la ministra de Trabajo que creen que todo es "una polémica artificial".

"La guía que lanzamos en Trabajo sigue vigente", recuerdan en el entorno. Sus personas más próximas matizan: "Yolanda es una fan del gobierno de coalición". "Ella no cree en teorías del sorpasso". Puede que esto último sí sea una de las cosas que más le diferencie del Podemos del 2014: asumir que no van a adelantar a los socialistas.