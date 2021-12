El PP hace oídos sordos a las encuestas que alertan de una caída en la intención de voto, después de la tormenta que, desde hace meses, arrecia en el seno del partido a cuenta de la guerra abierta entre Génova y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Polémica aderezada por las revelaciones que la exportavoz del partido, Cayetana Álvarez de Toledo, hace en su libro Políticamente indeseable.

"Hace dos años habríamos firmado estar ahora 20 escaños por encima del PSOE", destacaban miembros de la dirección del PP y barones regionales en conversación informal con la prensa durante los actos de celebración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados. De esta forma despachan la crisis interna que afecta al partido, asegurando que, a pesar de lo vivido, siguen muy por encima del Gobierno de Pedro Sánchez en los sondeos.

Ni una palabra sobre los motivos por los que esa ventaja se ha reducido hasta llegar a perder la mayoría absoluta que, hace apenas un par de meses, sumaban con Vox, que también bajaría, en beneficio del PSOE, que se beneficia de la caída de la derecha.

"El PP está 20 escaños por encima del PSOE, es algo que hace pocos meses nadie habría anticipado", ha dicho en declaraciones a los medios el líder del PP, Pablo Casado, que ha compartido protagonismo con Ayuso, al estar situados juntos durante los actos institucionales de la conmemoración de la Carta Magna, lo que ha favorecido que se les pudiera ver conversar de forma coloquial, después de la charla que mantuvieron en un rincón durante la presentación del libro de Mariano Rajoy.

Fuentes del PP aseguran que no se ha producido ningún tipo de saludo entre Casado y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque tienden la mano para verse en cualquier momento: "Si Sánchez llama Casado, mañana está en Moncloa", aseguran desde la dirección del partido.

A Vox, ni en pintura

No ocurre así con Vox, con el líder del PP ha vuelto a marcar distancias al hablar de los sondeos: "El PP está a la cabeza en intención de voto, siendo la única alternativa urgente para los españoles", ha dicho, añadiendo que "no es cuestión de hacer sumas de bloques", descartando así cualquier posible alianza con los de Abascal, a pesar de que es el único partido con el que podrían darle los números para desbancar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

"El PP quiere ganar las próximas elecciones y quiere gobernar en solitario", ha reiterado, añadiendo, por si quedaban dudas, que "no quieren depender de otros partidos". El líder del PP ha manifestado esa intención en varias ocasiones, a lo que Vox siempre ha respondido recordando que "los números no dan" de otra forma. La formación de Abascal tiene claro desde hace tiempo que no entregará sus votos a cambio de nada, como ocurrió en Andalucía, Madrid o Murcia, donde se limitaron a firmar un pacto de legislatura con unos compromisos que consideran rotos.

No habrá coalición con Cs

Ante la posibilidad de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, convoque elecciones anticipadas en la comunidad para 2022, el PP ha advertido a Cs de que concurrirán en coalición ni repetirán la fórmula empleada en el País Vasco, después de que Inés Arrimadas abriera el pasado fin de semana la puerta a esa posibilidad.

"En ningún caso habrá coalición con Cs después de la traición de Murcia y Madrid", aseguraba un miembro de la dirección del partido este lunes, en referencia a la moción de censura presentada en Murcia, que provocó el adelanto de las elecciones en Madrid por la desconfianza que provocó en el gobierno de Ayuso.

De esta forma confirmaba las intenciones del PP de concurrir en solitario con su propia marca, aunque no descartan la posibilidad de incluir en las listas a personas de la formación naranja. "No hay otras fórmulas, la vía es votar a Pablo Casado. La unión del centroderecha se tiene que consagrar en torno al Partido Popular", aseguraba el vicesecretario de comunicación del partido, Pablo Montesinos, en declaraciones a la prensa, al ser preguntado al respecto.

Cs, al verse despreciado por el PP, intentaba recular asegurando que no hay novedad en torno a una posible coalición: "La única coalición en Andalucía es la de la pinza que de PSOE y Vox que están atacando a este gobierno que ha costado 40 años en construir y que haremos todo lo posible por que continúe", ha dicho Inés Arrimadas, haciendo hincapié en que "no hay ninguna novedad" sobre este asunto.

Preguntada al respecto, la secretaria general del grupo Vox, Macarena Olona, cuya candidatura por Andalucía se da ya casi por segura, aseguraba que esa posible coalición sólo es la muestra de "la poca confianza que tienen en sus respectivas candidaturas", a lo que añadía que, a su partido, "no le afecta en absoluto" porque están listo para concurrir a las elecciones.