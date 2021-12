El PSOE y Yolanda Díaz se pelean por ver quién es más 'papista'

Calviño junto al Papa Francisco en el Vaticano en mayo de 2019. | La Moncloa.

Pocos imaginaban que un Gobierno de izquierda acabaría rivalizando sobre quién ha visitado más veces al Papa pero ha acabado sucediendo. En el PSOE y en el entorno de Yolanda Díaz se disputan quién está más próximo a Francisco I. La ministra de Trabajo peregrinará este sábado hasta el Vaticano para encontrarse con el Sumo Pontífice algo que ha levantado recelos en el sector socialista.

Fuentes del Gobierno niegan que Díaz escondiesen su encuentro y afirman que se lo comunicó al presidente hace quince días. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, enmarcaba el viaje "dentro de la normalidad" aunque evitaba aclarar si la vicepresidenta segunda viaja a título personal o en nombre del Gobierno. A su lado, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, reventaba ese clima cordialidad cuando añadía "yo estuve dos veces con él en el Vaticano". En el marcador papista, Calviño gana a Díaz.

En el Gobierno añaden que hay otros exmiembros, como Carmen Calvo, que han tenido "excelentes relaciones" con Francisco y que han sido recibidos varias veces en el Vaticano. Una manera sutil de recordar que varios miembros de la cuota socialista han estado en dependencias papales mientras que la primera de Unidas Podemos será Yolanda Díaz.

Celaá, una "católica practicante" embajadora ante el Papa

Fuentes del Ejecutivo desvinculan que el nombramiento de Isabel Celaá como nueva embajadora en el Vaticano, conocido este miércoles, sea parte de esta competición. "El plácet es anterior a que el presidente conociera el viaje", añaden. Lejos quedan choques de la exministra de Educación con la escuela concertada o cuando decidió que la Religión sería una asignatura no evaluable. Ahora, fuentes del Gobierno recalcan que Isabel Celaá es "una católica practicante" y que este destino "le hace mucha ilusión".

El Gobierno aprovecha la ocasión para atacar a los de Pablo Casado. "Lo que no se comprende es que el PP utilice al Papa para hacer oposición", añadía la portavoz Isabel Rodríguez. "La Iglesia católica no puede ser motivo para hacer oposición al Gobierno", repetía aunque lo cierto es que Casado no se ha pronunciado, todavía, sobre esta reunión vaticana.

Desde el entorno de Yolanda Díaz esperan tener un encuentro fructífero con el Papa y esperan abordar varios temas importantes. Será mañana a las 11:00 en el Vaticano cuando se encuentren la heredera de Pablo Iglesias y el sucesor de San Pedro.