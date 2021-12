La comparecencia del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la comisión de investigación de la conocida como operación Kitchen, ha tenido su momento álgido durante el turno de preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha reprochado a Rajoy por "cachondearse" del proceso. Por su parte, el expresidente ha acusado al de ERC de "mentir".

Después de que Rajoy negase la llamada 'caja b' del PP, entre otros muchos asuntos, Rufián ha planteado: "Usted que ha sido presidente... Ha sido presidente del Gobierno, ¿no? ¿O tampoco?".

Rajoy se ha encogido de hombros con cara de asombro y ha respondido: "Esa es una pregunta muy inteligente. Pues no lo sé. ¿Usted qué opina, señor Rufián?" Y ha añadido Rajoy con sorna: "No sé si usted diría que sí, eh. ¿Tiene algo que preguntarme?" A lo que Rufián ha replicado: "Yo diría que sí, pero estamos en un nivel que quizá me lo niega".

El careo entre ambos ha acabado con intercambio de regalos: Rufián le ha entregado una copia con fragmentos de la sentencia del caso Gürtel y el expresidente le ha replicado ofreciéndole un ejemplar de su libro Política para adultos.

"Este es el preámbulo de la sentencia de la Audiencia Nacional. Como no la tiene se la voy a dar", ha señalado Rufián. A continuación, el diputado independentista se ha levantado de su escaño para entregar en mano a Rajoy una copia de esa sentencia, un gesto que ha sido reprendido por la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal, instándole a mantenerse en su asiento. "Yo le voy a dar este libro a la salida", ha replicado enseguida Rajoy mostrando su última publicación, que lleva por título precisamente Política para adultos.

Rajoy niega conocer a Villarejo

En el transcurso de la comisión, Rajoy también ha asegurado nunca conoció al excomisario José Manuel Villarejo ni se reunió con él, y ha negado que, como este aseguró, se mensajease con él para hablar de la Operación Kitchen: "Jamás en mi vida le he enviado un mensaje".

"No conozco al señor VIllarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. No me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca; no me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado un mensaje", ha asegurado Rajoy en la comisión que investiga la trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas presuntamente urdida en 2013 por el Ministerio del Interior para hacerse con documentos comprometedores para el partido.