Los defensores del bilingüismo se manifiestan ante el Parlament y abuchean a los líderes separatistas

Nutrida manifestación de Vox, Hablamos Español, Somatemps, Cataluña suma por España y Dolça Catalunya a las puertas del Parlament en favor de los derechos lingüísticos de los niños de Cataluña. A diferencia de lo que ocurre en las manifestaciones separatistas, el objetivo de las críticas y los abucheos no era una familia aislada o un pequeño de cinco años, sino las autoridades autonómicas y los diputados de los grupos separatistas. Y la manifestación no era delante de un colegio, sino de la cámara regional. Tampoco se dieron gritos a favor de ninguna banda terrorista.

‼️ #URGENTE Pere Aragonés huye en su coche oficial frente a la protesta de VOX por el derecho a la educación en español. ¡Todos somos la familia de Canet! 🇪🇦 pic.twitter.com/OEYPHgLVAE — G.P. de VOX en Cataluña (@VOX_Cataluna) December 14, 2021

Estas eran algunas de las muchas diferencias entre la protesta convocada por Vox y los citados grupos y las montadas por los separatistas para aplastar a la familia de Canet de Mar que ha logrado la introducción de un 25% de español en las clases de P5 de la escuela "Turó del Drac" (Colina del Dragón).

Los diputados separatistas estaban en choque. No se lo podían creer. No están acostumbrados. En realidad, son los diputados de los partidos no separatistas quienes acostumbran a encajar las iras de los independentistas a las puertas del Parlament. Pero esta vez las tornas han cambiado. El grueso del independentismo está desmovilizado y la inaudita campaña de insultos, amenazas, bullyng y "apartheid" contra una familia y su hijo se ha girado en contra de sus promotores, la Generalidad y los partidos separatistas que querían dar un escarmiento para evitar que más familias defiendan sus derechos lingüísticos en la denominada "escola catalana".

‼️ #ÚLTIMAHORA Miles de catalanes acompañan a VOX en la manifestación frente al Parlament para defender la libertad de educación y la enseñanza en español en Cataluña. ¡Los valientes de Canet no están solos! 💪🇪🇸 pic.twitter.com/OoTTxfAjle — VOX 🇪🇸 (@vox_es) December 14, 2021

Como suele ser costumbre en las manifestaciones de Vox, el himno nacional también ha sonado a las puertas del Parlament. Otra novedad absoluta y que ha desconcertado a sus señorías separatistas, que han abandonado "espantados" el parque de la Ciudadela, donde se emplaza el parlamento regional.