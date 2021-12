Vox pide la dimisión de la presidenta del Parlament por reunirse con la plataforma proetarra Sare

El presidente del grupo de Vox en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga, ha pedido la dimisión de la presidenta de la cámara, la neoconvergente Laura Borràs, por la reunión que ha mantenido con el representante de la plataforma que organiza los homenajes a los etarras, una entidad llamada Sare y de la que es portavoz Joseba Azkarraga, exsecretario general de Eusko Alkartasuna.

En una dura intervención ante los medios, Garriga ha preguntado a Borràs si ha tratado con Azkarraga de la reconstitución de la banda terrorista Terra Lliure y ha enlazado la pregunta con los gritos a favor de Terra Lliure que se escucharon en la manifestación del pasado viernes contra la familia de Canet de Mar que ha pedido clases en español para su hijo.

La plataforma Sare se encarga en la actualidad de organizar las manifestaciones de apoyo a los terroristas presos y es la que monta también los homenajes cuando son puestos en libertad. Para Garriga, el encuentro de Borràs con Azkarraga supone un desprecio a las víctimas de ETA. "Están demostrado una vez más que no tienen límites. A la degradación social, política, económica y moral a la que están condenando a Cataluña se le suma este acto despreciable de reunirse con la plataforma de los etarras", ha manifestado Garriga.

El líder de Vox también ha denunciado que Borràs instara a la intervención por parte de la Generalidad del colegio de Canet de Mar para evitar el cumplimiento de la medida del 25% de español en una clase de P5. Según Garriga, el episodio de amenazas, insultos y acoso a una familia y a un niño de cinco años será "un punto de inflexión en el que los catalanes van a decir 'basta' al rodillo totalitario del separatismo con la connivencia inestimable del señor Illa".

Diputado inhabilitado

Por otra parte, Laura Borràs parece dispuesta a echar un pulso a la justicia a cuenta del escaño del secretario tercero de la mesa de la cámara, el cupero Pau Juvillà. El diputado ha sido condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por negarse a retirar unos lazos amarillos de su despacho en el ayuntamiento de Lérida en periodo electoral.

La sentencia no es firme pero la Junta Electoral podría determinar la retirada del escaño. Y a que la sentencia no es firme se aferra Borràs para negarse a proceder sobre el escaño. El caso es prácticamente idéntico al que le costó el cargo a Quim Torra, con la diferencia de que el anterior presidente de la cámara, el republicano Rogert Torrent, no se esperó a la confirmación de la resolución judicial y actuó contra Torra con suma celeridad.

En esta ocasión podría intervenir la Junta Electoral Central (JEC), pero según Borràs, es un órgano administrativo que no puede forzar la ejecución de las sentencias.