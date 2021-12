Podemos defiende a los agresores de policías en un "nuevo aquelarre contra la ley" en el Congreso

"Ahora le pasaré la palabra a Isa Serra, portavoz de Podemos, otra persona que le ha pasado como a los seis de Zaragoza y ha conocido las cloacas judiciales", así, terciaba el diputado Jaume Asens su coloquio en el que se ha homenajeado a los seis de Zaragoza, unos jóvenes detenidos por agredir a un Policía tras reventar un mitin de Vox en la capital maña. Toda una carta de presentación de lo que vendría a continuación.

Ya en los pasillos, Pablo Echenique, defendía su asistencia al acto y veía una "tragedia" la condena a los seis jóvenes en Zaragoza. Según el portavoz de Podemos se hizo "sin pruebas" , las familias de estos jóvenes están "destrozadas" y "estos chavales" fueron condenados tras ir "simplemente a una manifestación".

Algo en lo que coincidía uno de los invitados. Francisco Aijón, portavoz de la Plataforma de Padres y Madres por la Absolución de los seis de Zaragoza, defendía la inocencia de su hijo pero, cuando la prensa le preguntaba por los vídeos en los que se ve cómo se lanzaban objetos o se quemaban contenedores, el padre se limitaba a descalificar el trabajo policial. "Debería dedicarse a investigarse quién realiza los actos. Lo que no es un trabajo policial es detener de forma aleatoria a personas que no han tenido nada que ver y luego acusarles de algo. Eso es una práctica mafiosa y delictiva", añadía

Alsasua, Isa Serra y Victoria Rosell

Durante el acto, organizado en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, no faltaron descalificaciones a los jueces y a los policías. "En las comisarías no se hizo la Transición y el franquismo no entregó las togas", resumía el concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, antes de pedir acabar con "el régimen del 78".

"Hay que insistir que los delitos los están cometiendo ellos, quienes desde el poder judicial prevarican", añadía Isa Serra, exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y condenada e inhabilitada por agredir a una policía durante un desahucio.

Más grave fue la condena a varios jóvenes navarros por agredir a unos Guardias Civiles y sus novias en Alsasua. Para Asens, aquella agresión también se trata de "una manipulación judicial y policial que convirtió una pelea de bar en un caso de terrorismo". Una teoría que se encargó de alentar la madre de uno de los condenados, Bel Pozueta, actual diputada de EH Bildu.

Para Podemos, Alsasua, Isa Serra o los seis de Zaragoza tienen un vínculo en común. "Esto nos puede pasar a cualquiera", añadía la exmagistrada, Victoria Rosell y actual delegada del Gobierno para la violencia de género. "He sentido vergüenza de toga", añadía en referencia al sistema judicial.

Vox indignado

El acto ha indignado a Vox. "Una nueva ignominia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad", decía Macarena Olona quien calificaba el homenaje de "un nuevo aquelarre contra la ley y orden precisamente jaleando aquellos que reventaron un mitin de Vox en Zaragoza".

La violenta concentración, celebrada el 17 de enero de 2019 bajo el lema "contra el fascismo de Vox", acabó con cargas policiales y la detención de seis personas, a las que la Audiencia de Zaragoza condenó a cuatro de ellos a seis años de cárcel y a dos de ellos a pagar 14.000 euros de multa conjunta y un año de libertad vigilada. El tribunal Superior de Justicia de Aragón elevó a ocho años la condena al recordar que varios policías resultaron heridos tras recibir piedras y adoquines. Uno de los agentes tuvo que pasar por el quirófano y todavía tiene secuelas.