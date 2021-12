El PSOE disfruta con un Casado "desubicado" frente a Ayuso: "Entre David y Goliat, la gente elige a David"

"Es la segunda vez que se escucha un coño en este hemiciclo. La primera, fue Tejero (se sienten, coño) y la segunda ha sido Pablo Casado", narra un veterano diputado socialista. La frase del líder del PP, "¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?", sigue resonando en los pasillos del Congreso como un eco.

Lo cierto es que inquilino de Génova 13 no ha sido muy original. Él mismo lo advertía antes de espetarla. El autor de la frase es Pedro Sánchez que en 2015, tras unas inundaciones, se preguntó: "¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise la Ribera del Ebro?". Aunque el lugar no es el mismo. El por entonces secretario general del PSOE lo dijo en un barrizal. El actual presidente del PP lo ha espetado en sesión parlamentaria.

Los socialistas marcan distancias y salen ahora en defensa del "decoro parlamentario". "Ha faltado al orden y al respeto de la cámara", decía un escandalizado portavoz del PSOE, Héctor Gómez. En el Gobierno achacan "la salida de tono de Casado" a su batalla con Ayuso, destacan que "el PP está nervioso" y creen que "el tono bronco" les acabará pasando factura. "Da la sensación que Casado está buscando su sitio, su hueco", añaden altos cargos gubernamentales quienes ven "desubicado" y presionado al líder de la oposición.

El PP a la baja

En el Gobierno ven margen para recuperarse en las encuestas. "Está pasando ya", añade un diputado socialista. "Mientras nosotros hablamos de medidas económicas, el único titular que genera el PP es sobre si van a organizar o no en una cena", añade otro miembro del PSOE.

"Casado no nos da miedo porque no da una imagen de ganador", afirma otro parlamentario. Otra cosa es Ayuso. "El barón discordante siempre vende, también nos ha pasado en nuestro electorado", dicen recordando figuras como José Bono o Ibarra. "Entre David y Goliat, la gente siempre escoge a David", añade un veterano diputado. "Casado no se da cuenta, cuanto más la ataque, más fuerte se hará", recalcan mientras no ocultan que están disfrutando viendo cómo el PP lapida su ventaja electoral.

"Lo normal es pelearse cuando estás segundo o tercero. Lo inédito es hacerlo cuando vas liderando por primera vez en tu vida y sigues insistiendo pese a que ves cómo vas bajando en cada encuesta", apostilla un diputado. "Ayuso consigue votos de Vox, está en un terreno fronterizo pero Casado no se sabe dónde está", afirma un socialista cree que "el PP está de matonismo parlamentario" y que Casado busca su hueco.

La hoja de ruta de la recuperación

En el Gobierno saben que esta es una oportunidad de oro para retomar posiciones. Quieren trasladar la imagen de un Ejecutivo centrado en la recuperación mientras el PP sigue desangrándose por sus peleas. En los últimos quince días, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha intervenido en tres consejos de ministros aunque la norma estrella de final de año será la reforma laboral.

"Estamos trabajando en el mejor de los acuerdos con el mayor de los consensos", repiten en el sector socialista. En el entorno de Yolanda Díaz creen que es posible sumar a la Patronal: "cuando no quieren pactar se levantan y se van. Pasó con las pensiones. Ahora no está pasando". Al final podría darse la paradoja de que un ministro de cuota socialista, como José Luis Escrivá, consiga acuerdos excluyendo a la Patronal y que sea la ministra de Unidas Podemos la que sume a los empresarios.

"Después de la reforma laboral, viene otra subida del Salario Mínimo", dicen en el Ministerio de Trabajo. Lo más probable es que la norma de Yolanda Díaz se presente el último consejo de ministros, el día 28 de Diciembre para cumplir con las exigencias de Bruselas. El 29 habrá una comparecencia de Sánchez ante la prensa haciendo una valoración del año donde se venderá un mensaje de recuperación. "Estamos generando empleo y seguimos con la vacunación", inciden en La Moncloa. En ese mensaje van a insistir mientras rezan para que la crisis del PP dure lo máximo posible.