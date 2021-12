El PSOE se prepara para unas elecciones anticipadas en Andalucía y Castilla y León

En Ferraz tienen un ojo puesto en Sevilla y otro en Valladolid. En la capital hispalense, su todavía alcalde, Juan Espadas, dejará de serlo el día 7 de enero. Los Reyes Magos traerán a los sevillanos un nuevo regidor y el actual se dedicará a tiempo completo a ser candidato a la Junta de Andalucía.

El plan de sucesión, que lleva meses ideado, empieza a desplegarse y Juan Muñoz será el próximo inquilino del Palacio Consistorial de la Plaza Nueva. Mientras no es elegido diputado autonómico, Espadas podrá cobrar del Senado. Este jueves fue elegido senador por designación autonómica sin ningún voto en contra.

"Es un crack", dicen fuentes de la dirección socialista en referencia a su flamante candidato en Andalucía. A partir de ahora, Espadas se pateará la región aunque en el PSOE desvinculan esta operación de cualquier sentimiento anti-sevillano que pueda haber en otras provincias andaluzas. "Fue elegido por mayoría por todas las provincias", matizan aunque sí creen que tiene que darse a conocer.

En el PSOE saben que las elecciones en su antiguo feudo son complicadas pero advierten: "Que nadie nos dé por perdidos". "Tenemos músculo", agregan. "El partido está preparado, tememos 45.000 militantes por toda Andalucía", aunque matizan que la última palabra la tendrá Juanma Moreno. Sólo en San Telmo saben cuándo acudirán los andaluces a las urnas.

A conquistar Castilla

El otro ojo lo tienen puesto en Valladolid. En la capital castellana se votarán esta semana los presupuestos. "Si Mañueco no los aprueba, puede haber elecciones", observa un alto cargo de Ferraz. Creen que incluso la convocatoria castellanoleonesa puede saberse antes que la andaluza.

En el PSOE no van a forzar un anticipo. "No vamos a presentar otra moción de censura", añaden en referencia a la fallida que hizo Luis Tudanca, dentro de aquel efecto dominó fracasado que incluía Murcia, Madrid y Castilla y León. Los socialistas salieron escarmentados de aquella operación y no quieren repetirla.

"Gobernamos en más de seis de las nueve diputaciones y tenemos más de 400 alcaldes, estamos preparados para un adelanto", agregan sobre una posible convocatoria en Castilla y Léon. Luis Tudanca es el único secretario general que, pese a no ser presidente autonómico, repetirá en el cargo tras el último congreso regional.

Acaban los Congresos regionales

El Ferraz observan satisfechos como finaliza su ronda de congresos regionales. Este sábado, Sánchez, iba a ir a Asturias , aunque el Congreso ha sido aplazado tras el ingreso hospitalario de Barbón. Donde no hay cambio es el Congreso del PSC.

El domingo Pedro Sánchez estará arropando a Salvador Illa como nuevo líder. "Tenemos nueve presidentes autonómicos y estamos presentes en los gobiernos de Cantabria y País Vasco", agregan. "Cuando el partido está fuerte, lo está en todos los lados. Hay unidad en todos los lados", añaden satisfechos tras asistir a todos los congresos.

Entre los nuevos liderazgos, y uno de los sitios donde lo tienen más difícil, los socialistas citan a Madrid. "No se le puede pedir a Juan Lobato que en dos años le dé la vuelta", sabedores de que su plaza inexpugnable que es la capital creen que el nuevo líder del PSOE madrileño es un proyecto a largo plazo que tiene que consolidarse.

Yolanda, "socialcristiana"

A Pedro Sánchez le echó del partido un comité federal, el del 1 de octubre de 2016. Ahora, casi 3 años y medio después, el 7 de enero, volverá a presentarse ante la plana mayor de su partido para hacer balance de los dos años que llevan en el Gobierno y trazará la hoja de ruta de los dos años que, matizan, les quedan.

Tras unos meses de caídas en los sondeos, en el PSOE aprecian que se están recuperando. De momento, no notan el efecto Yolanda Díaz aunque piden tiempo para que consolide su proyecto. Los socialistas saben que necesitan un partido fuerte a su izquierda para sumar y sobre sus últimas apariciones matizan con sorna: "Ya no es social-comunista, ahora es social-cristiana".