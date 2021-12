Isabel Díaz Ayuso ha hablado durante su entrevista en Es la Mañana de Federico sobre sus rivales políticos y sus enfrentamientos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. "Les veo con una pretendida superioridad moral que me siento en la obligación de explicarle lo que piensa la mayoría", ha dicho, recordando que el pensamiento mayoritario de los madrileños quedó muy claro en las elecciones del 4 de mayo.

La popular ha reconocido que le divierten sus batallas dialécticas con Mónica García, pero ha hecho una salvedad: "Me gustaría pensar que no hay gente con tanto odio, con tanta inquina y con la boca mustia", ha dicho con un toque de humor, criticando que la de Más Madrid "en cuanto algo va bien en Madrid se arruga".

Además, ha explicado que para ella esos enfrentamientos dialécticos en la Asamblea de Madrid resultan muy útiles porque "te dice por donde van las campañas" que la izquierda lanza en su contra y, en este sentido, ha criticado de nuevo a Mónica García recordando que "no dudó en usar el atropello de una niña" a las puertas de un colegio, como en su opinión también ha usado las falsas agresiones homosexuales y "han pretendido sacar a la calle" al colectivo LGTBI en respuesta a "un supuesto odio que no existe", ha dicho en referencia a las manifestaciones contra la derogación de las llamadas Leyes LGTBI que no se iban a derogar.

Todos estos comportamientos "demuestran la catadura moral de esta gente, el odio que llevan dentro" según Díaz Ayuso y, especialmente "como intentan llegar a las instituciones retorciendo el dolor" y el sufrimiento de la gente.