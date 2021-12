La dedicatoria de Olona a Yolanda Díaz: "Para Yoli, que aspiró a ser lideresa mundial y no pasó de fashionaria"

Como viene ocurriendo desde hace varios miércoles, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y la secretaria general del grupo Vox, Macarena Olona, han protagonizado un duro enfrentamiento durante la sesión de control al Gobierno, la última de este año 2021, rompiendo el buen tono que impregnada el pleno de este miércoles.

La diputada de Vox traía preparada la artillería en respuesta a la amenaza que lanzó la líder de Unidas Podemos la semana pasada, a la que no pudo responder por haber concluido su turno de réplica. "Le voy a entregar el programa de Vox con una dedicatoria personal mía: para Yoli, que aspiró a ser lideresa mundial y no pasó de fashionaria. Que la Agenda España, el programa de Vox, sea el recuerdo permanente de su traición a la clase obrera española. Con cariño, Maca, que cada miércoles disfruta despojándole del falso hábito que muestra y enseñando la fealdad que esconde", le dedicaba Olona para escándalo de los diputados, que no dejaban de murmurar mientras intervenía.

Olona le reprochaba de esta forma haber exhibido la semana pasada un programa del partido desactualizado, del año 2019, para acusar a Vox de querer acabar con las pensiones o los derechos de los trabajadores. "Hay que ser muy fea para atreverse a amenazar a millones de españoles en el templo de la palabra", criticaba Olona después de que la vicepresidenta asegurara que "si Vox llegase a gobernar, tendría huelgas y movilizaciones masivas".

La amenaza de Díaz

Elevando la voz y visiblemente enfadada, la diputada de Vox continuaba su dura intervención asegurando que "tienen claro que si gobiernan la izquierda va a incendiar las calles", al tiempo que lanzaba una advertencia: "No van a triunfar porque cuando Vox gobierne, sus perros rabiosos, los sindicatos de clase, no van a recibir ni un euro de financiación pública y los agentes podrán actuar con libertad sin ningún tipo de injerencia política".

La vicepresidenta, sin ser capaz de entrar en el cuerpo a cuerpo con Olona, le respondía asegurando que "la política no consiste en insultar y difamar permanentemente al adversario" y recurría al resultado de las elecciones en Chile para advertir a Vox que "las mentiras tienen las patas muy cortas".

A la salida del Pleno, Olona le entrega el ejemplar firmado.

¡Se marchaba del Pleno sin el regalo de @vox_es! Entregado. Y aún así, lo tengo claro: seguirá mintiendo. pic.twitter.com/m2dTwIhDpM — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 22, 2021

Unidas Podemos culpa a Batet

La respuesta a la intervención de Olona llegaba dos horas más tarde en el patio del Congreso. El diputado de UP, Jaume Asens, aseguraba que "hoy se ha dado un paso más en la degradación de la cámara. La señora Olona ha llamado fea a la vicepresidenta". Desde Podemos arremeten contra Batet por "pasividad y contemporización".

No es el primer choque que tiene Podemos con la presidenta del Congreso. La formación morada pretendía que se sancionase a dos diputados de VOX por poner un altavoz en un acto de Podemos, junto con Bildu y ERC en el que se descalificó a la Policía. La Mesa ha ignorado esta petición. Asens aseguraba que van a "impugnar la decisión" y van a llevar el tema "a la junta de portavoces para que estos hechos no queden impunes y se mande un mensaje a VOX para que deje de convertir este Congreso en un circo"