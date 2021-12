El PP sería el partido más votado en caso de celebrarse unas elecciones generales ahora, según el sondeo de Sigmados que ha hecho público Antena3. Eso sí: los populares pierden medio punto respecto a la encuesta de hace sólo un mes para quedarse en el 28,8%. Con ese resultado los de Casado perderían también cinco escaños y tendrían 125.

La moderada caída de los populares se ve compensada casi al milímetro por la subida de Vox: los de Abascal ganan medio punto, ya están en el 15,7% y repetirían los 52 escaños que tienen ahora y que son cinco más de los que les otorgaba el sondeo de noviembre.

Con la suma de ambas formaciones Casado y Abascal podrían lograr una cómoda mayoría absoluta de 177 diputados a los que se podrían sumar los dos de Navarra Suma

Depresión en la izquierda

Al otro lado del espectro ideológico las noticias son bastante peores: el PSOE ve abortada su tímida remontada y pierde una décima respecto a noviembre quedándose en el 25,7%, si bien ganaría un escaño para tener 102.

Unidas Podemos, por su parte, no sólo no aprovecha la debilidad de su socio de gobierno sino que perdería cuatro décimas en un mes, por lo que se queda en el 10,6% de intención de voto, pese a la enorme campaña publicitara de la que Yolanda Díaz ha disfrutado en las últimas semanas. La información sobre la encuesta no desvela el número de diputados que lograría el partido morado, pero con un 11% de voto les otorgaba 26.

Por su parte, Más País se mantiene estable en torno al 3% de voto, por lo que tampoco podría aportar un número significativo de escaños a una hipotética coalición de gobierno.

Ciudadanos, por último, tampoco tiene mucho que celebrar: con un 3,2% mantiene su tendencia estable o ligeramente a la baja y no tendría asegurado ni un único diputado.