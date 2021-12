Portero, ante las dudas de la Justicia con el homenaje a Parot: "La Audiencia Nacional es como una lotería"

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, debe decidir en las próximas horas si permite o no el homenaje que los proetarras han organizado para este viernes a tres presos de ETA, entre ellos al sanguinario terrorista Henri Parot. Sin embargo, las víctimas están convencidas de que, muy a su pesar, el juez lo acabará autorizando, ya que "ha dado la mala suerte" de que es el mismo magistrado que en septiembre ya dio el visto bueno a otro homenaje similar en Mondragón.

"La Audiencia Nacional es como una lotería: según quien te toca sabes que irá para delante o no. No es una aplicación exacta de la legalidad", advierte Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. En declaraciones a Es la Mañana de Federico, Portero ha confirmado que las víctimas recurrirán la decisión de los tribunales, pero ha insistido en que, probablemente, incluso aunque les acaben dando la razón, el auto no llegará a tiempo para impedir que se celebre el homenaje. "Siempre pasa lo mismo", ha denunciado.

El papel de la Fiscalía

En cuanto al papel del Ministerio Público, Portero ha lamentado que la Fiscalía haya "escurrido el bulto" y se haya centrado en el posible delito de enaltecimiento del terrorismo, que exige que el acto implique violencia, en lugar de aferrarse al de humillación a las víctimas que, a su juicio, tiene muchas más posibilidades de prosperar.

"A mí, desde luego, me supone una humillación, como hijo de un asesinado por ETA, que se homenajee al asesino de 39 personas", ha insistido el presidente de Dignidad y Justicia, que ha subrayado que es evidente que "hay capacidad de acción" y que "la Justicia siempre tiene sus resortes y sus recursos" para impedir actos como éste, pero "no los está usando".

El temario sobre ETA

En la entrevista concedida a esRadio, Portero también ha mostrado su desconfianza a propósito de las unidades didácticas sobre terrorismo que los alumnos de secundaria podrán estudiar en toda España. En el caso de la Comunidad de Madrid o Andalucía, está convencido de que "los textos van a estar enfocados a la verdad". Sin embargo, advierte de que el País Vasco, Cataluña y Baleares "parece que están en una línea sectaria donde quieren equiparar a las víctimas con los asesinos" sin que el Gobierno haga nada para impedirlo.

A su juicio, la verdadera razón de que se permita esto es muy sencilla: "Sánchez necesita a su socio de Gobierno, que es Bildu. Sin los votos de Bildu, no hay presupuestos y, evidentemente, tiene que hacer concesiones". Así, estas unidades didácticas se sumarían al acercamiento de presos de ETA al País Vasco o la parálisis a la hora de investigar determinados asesinatos de la banda terrorista ETA. "Lo único que siempre ha pretendido Pedro Sánchez es mantenerse en el poder", insiste.

Interesarse por la verdad

En esta tesitura, el presidente de Dignidad y Justicia pide a los jóvenes que, más allá de lo que puedan estudiar en clase, "se interesen por la verdad", una verdad que, tal y como ha indicado, pueden encontrar "en la hemeroteca", en libros como Patria o Vidas rotas y en las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Además, les ha instado a reflexionar sobre por qué casi la mitad de los asesinatos de ETA siguen sin resolver. "Nos quieren meter debajo de la alfombra como si fuéramos polvo abandonado", ha lamentado. En este sentido, Portero ha recordado que, aunque todavía no ha hecho público su informe, la delegación del Parlamento Europeo que investiga a España por este motivo ya dejó claro en su visita que no comprendía cómo la Justicia española no había perseguido a los jefes de la banda terrorista ETA.