El Gobierno vuelve a excusar a Garzón por su ataque al sector ganadero: es "a título personal"

"No es la primera vez que lo hace", advertía la ministra de Educación, Pilar Alegría, cuando le preguntaban esta mañana en Onda Cero por las declaraciones de Alberto Garzón en The Guardian asegurando que España exporta carne de mala calidad. "En la propia entrevista no marca ninguna posición del Gobierno, son a título personal", añadía la ministra desmarcándose de su compañero en el Consejo de Ministros.

En el Ejecutivo muestran cierto cansancio por las declaraciones del titular de Consumo ."La posición del Gobierno sobre este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del Gobierno que ha pronunciado de forma taxativa su posición a favor del sector ganadero", incidía Alegría recordando las declaraciones de Sánchez cuando dijo: "un chuletón al punto, eso es imbatible". Una confesión gastronómica que se produjo sólo un día después de que Garzón pidiese reducir el consumo de carne.

El malestar con Garzón es evidente. En el Ministerio de Agricultura guardan silencio pero ya han dejado claro en otras ocasiones que no les gusta la posición de sus socios. No sólo las declaraciones de Garzón contra el sector ganadero sino también la de Ione Belarra, cuya Ley de Protección Animal está paralizada porque Luis Planas cree que ataca al sector de los cazadores.

Lambán pide su dimisión

Pilar Alegría justifica su carácter aragonés para evitar criticar las declaraciones del presidente de Aragón, Javier Lambán, que en Twitter ha pedido la dimisión de Garzón. "No puede ser ministro ni un día más", decía el jefe de la DGA.

"Yo como aragonesa también le diré que no me gusta", añadía Alegría. Da la casualidad que, durante mucho tiempo, Alegría y Lambán han sido rivales. La ministra fue candidata al Ayuntamiento de Zaragoza en 2019 sin contar con el visto bueno del presidente regional. Su nombramiento como ministra fue vista, por parte del PSOE de Aragón, como un movimiento estratégico de Sánchez para relevar a Lambán y promocionar a su sucesora, justo con la salud del presidente aragonés estaba más debilitada y barajaba no volver a presentarse.

Ahora, Alegría y Lambán vuelve a coincidir en algo. En Aragón, las grandes explotaciones del sector porcino crean miles de puestos de trabajo, en especial en las zonas más despobladas, y el Gobierno regional las considera de gran importancia para evitar que sigan perdiendo población.