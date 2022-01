El Gobierno respalda al "elocuente y claro" Planas y arrincona a un Garzón que se reafirma

La polémica al punto de la carne sigue cocinándose a fuego lento y amenaza con atragantar al Ministro de Consumo. Tras varios días de silencio, Alberto Garzón reaparecía en el prime time de laSexta para contrarrestar la intensa agenda mediática del ministro de Agricultura, Luis Planas, que en un sólo día ha dado hasta cuatro entrevistas (Onda Cero, TVE, laSexta y Trece Tv) para desmarcarse de su compañero de gabinete.

El ministro de Consumo, que tenía vacía su agenda, ha contraprogramado y ha incluido una entrevista en El Intermedio para dar respuesta a Planas y tratar de matizar sus palabras. Allí, Garzón se reafirmaba en sus controvertidas declaraciones en The Guardian. "No me equivoqué, digo lo que dice la ciencia" e incluso añadía: "lo que dije es impecable". Aunque reconocía que, pese a que su intención es continuar en el cargo, eso "no depende" de él pero que no se sentía "desautorizado" por las palabras de Sánchez.

"En el Consejo de Ministros no hemos hablado de este tema", terciaba Garzón restándole importancia a la polémica que ha tenido al Gobierno enfrascado durante todo el día. El ministro de Consumo, en línea con Unidas Podemos, defiende que todo se trata de un bulo de la derecha y culpa a socialistas, como Emiliano García Page, de difundirlo porque "nunca estuvo de acuerdo con el Gobierno de coalición".

El Gobierno se desmarca

Hasta seis preguntas ha tenido que responder el Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sobre las controvertidas palabras de Alberto Garzón en The Guardian. El Ejecutivo ha evitado auxiliar a su ministro de Ministro y por contra ha celebrado las palabras "elocuentes y claras" de Luis Planas en sus apariciones mediáticas de este martes.

Fuentes del Gobierno creen que las cuatro entrevistas que ha tenido programadas el ministro de Agricultura han servido para "que se cuente bien" lo que está haciendo el Ejecutivo, recalcando en especial el papel en el aumento de la PAC. Incluso han justificado las palabras de Planas, "si alguien habla de Alimentación, lo normal es que me llame", porque "tiene que ser respetado". En el Gobierno ponen el foco en su ministro de Agricultura y especifican que él es el que explica bien la posición del Gobierno y no Garzón.

"Frente al ruido, hechos y palabras", añadía la portavoz Isabel Rodríguez quien defendía la "implicación" del Gobierno "con hechos" y reiteraba que el sector ganadero "es de excelencia". A su lado, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, decía que, de momento, no tenía constancia, en que las palabras de Garzón hubiesen producido un daño a las exportaciones pero anunciaba que seguirán trabajando "para que el sector ganadero" siga siendo conocido fuera de nuestras fronteras.

"Un ministro puede tener sus ideas y yo creo que hemos sido suficientemente elocuentes sobre su situación", añadía Rodríguez cuando le preguntaban si Garzón seguía contando con el respaldo del presidente del Gobierno. En el Ejecutivo guardan silencio y no entran a valorar una posible dimisión o cese.

Tampoco quieren matizar las conversaciones en el Consejo de Ministros aunque Planas, en TVE, añadía que le había dicho personalmente a Garzón que sus palabras habían sido "desafortunadas".

Contra el PP

El Gobierno también ha valorado la idea del PP de presentar varias mociones por Ayuntamientos de España para pedir la dimisión de Garzón. "El PP puede hacer lo que quiera. Lo que le reclamamos es que esté a la altura del país. No se puede contar con una oposición que no esté a la altura de este país", terciaba Rodríguez. En atacar a la oposición, Garzón y el resto del Gobierno son uña y carne. Al menos, de momento.