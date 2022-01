Santiago Abascal y Javier Ortega Smith protagonizarán el próximo sábado un gran acto en la plaza de la Universidad de Valladolid para presentar a sus candidatos en Castilla y León, con Juan García-Gallardo a la cabeza. El evento tendrá lugar a las 12.30 y, según fuentes del partido, en él se dará a conocer el lema de campaña.

El líder de Vox y su secretario general asumirán el peso de la contienda para reforzar a un candidato completamente desconocido que se ha estrenado en el cargo envuelto en la polémica por publicar unos tuits, hace diez años, en los que empleaba un lenguaje despectivo con los homosexuales o con los inmigrantes.

El cartel en el que el partido anuncia la convocatoria centra todo el protagonismo en Santiago Abascal, que aparece en primera línea acompañado por su secretario general, Javier Ortega Smith, y su candidato, Juan García-Gallardo, ya en un segundo plano.

¡Estamos preparados! VOX hará su presentación de candidatos a las elecciones de Castilla y León el próximo sábado 15 de enero en VALLADOLID. ⏰ A las 12:30 horas.

🚩 En la Plaza de la Universidad. Con las intervenciones de @Santi_ABASCAL, @Ortega_Smith y @juan_ggallardo pic.twitter.com/r4JEdSAQYI — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 11, 2022

En Madrid y Cataluña el partido empleó una estrategia similar pero repartió el protagonismo sólo entre el líder de Vox y los candidatos, Rocío Monasterio e Ignacio Garriga, respectivamente. En esta ocasión se diluye más la presencia de Gallardo al aparecer también Ortega Smith anunciando la convocatoria del acto, al que asistirán los principales líderes de la formación y los candidatos provinciales.

El partido ha designado como cabeza de lista por Ávila a José Antonio Palomo; por Burgos a Ignacio Sicilia; en León a Carlos Pollán; en Palencia a David Hierro Santos; por Salamanca a Carlos Menéndez Blanc; en Segovia a Susana Suárez Villagrá; en Soria a Carmen Romero y por Zamora a María Luisa Calvo.

Romper la tendencia de Madrid

El mundo rural, especialmente en plena polémica por las declaraciones del ministro Alberto Garzón sobre la industria ganadera, centrarán buena parte de la estrategia del partido que, desde hace tiempo, ha apelado a este votante a través de su discurso y con diferentes propuestas.

Las encuestas son favorables a Vox, con algunas que le otorgan una intención de voto por encima del 10% cuando todavía no había designado siquiera candidato, llegando a los 10 procuradores, 9 más que en la actualidad. El objetivo del partido no sólo es ser determinante para un posible gobierno de Alfonso Fernández-Mañueco, sino romper la tendencia que marca Madrid y que el PP no sume más que toda la izquierda junta para impedir que pueda gobernar en solitario.

Esta es la primear comunidad que brinda al partido la oportunidad de estrenares en un gobierno autonómico, pretensión que ya han manifestado desde Vox en varias ocasiones al advertir al PP de que no volverá a entregar sus votos gratis a cambio de pactos de investidura que después no se cumplen.