Salvador Iglesias: "En Baleares hay miedo, espero que no tomen represalias contra mi hija"

Salvador Iglesias es el primer padre de las islas Baleares que se ha atrevido a exigir que se cumpla el 25% de español en el colegio de su hija. "En estos tiempos, una heroicidad", dice Gloria Lago desde la Asociación Hablamos Español, que les asesora.

En esRadio hemos hablado con él, en el día que el gobierno socialista de Francina Armengol planea limitar aún más el español en las aulas. Este mismo viernes se presenta el texto que sacará adelante el parlamento autonómico para evitar blindar si quiera un porcentaje mínimo de español en los centros.

Salvador lleva toda una vida luchando contra esto y tres años haciendo valer los derechos de su hija.

P: Esta nueva normativa del Gobierno de Armengol, ¿va a endurecer aún más la situación?

R: Realmente poco va a cambiar. La batalla está perdida desde el primer día. A la primera solicitud para que se estudie en español te responden que hay una normativa autonómica que lo prohíbe. O, en otras palabras, que exige como única lengua vehicular el catalán.

La única batalla que puedes hacer es en el día a día con la niña, ir traduciendo, hablando con los profesores para que, por favor, tengan paciencia y comprensión con una niña que no tiene soltura en catalán.

P: En estos momentos, en el colegio en el que estudia su hija, ¿qué asignaturas se imparten en español?

R: El español en ninguna asignatura se lleva, en ninguna. Solamente se imparte cuando toca lengua castellana y aún así, de vez en cuando, como le decía una vez a mi hija la profesora: "A veces se me va la pinza y hablo catalán". Realmente, la única asignatura que se imparte en español es la lengua castellana, ni música ni nada.

Si al final se acaba aplicando el 25%, lo van a implementar en flauta y en deporte, que es lo que me temo.

P: Su hija cursa ahora mismo 3º de la ESO y está comprobando cómo la inmersión lingüística influye directamente en el retraso escolar…

R: A mí lo que me interesa es que mi hija, cuando vaya a clase de materias elaboradas como pueden ser matemáticas, física, geografía, entienda los conceptos. Aquí hay niños que no saben decir "guisante" en español. O sea, que esa solicitud del 25% deberían hacerla en realidad los catalanoparlantes, que están realmente con un retraso abismal.

Contacto con Hablamos Español

Salvador contactó con la asociación Hablamos Español tras conocer el acoso al niño de Canet. Después de aquellas duras semanas, la asociación ha ideado una nueva forma de proceder que proteja a las familias y a los niños: la creación de AMPAS.

Se necesita un mínimo de tres padres, con hijos escolarizados en el centro, que quieran formar parte de ese AMPA de forma anónima. De esta manera, pueden exigir el cumplimiento de la Ley en todo el colegio, no sólo en el aula de la familia que lo exija, como ha estipulado la Generalidad.

A pesar de que "está resultando un encaje de bolillos", gracias al montaje de carpas cerca de los colegios han podido reunir a padres en varias asociaciones. Hoy se ha formalizado la primera pero tienen nueve más a punto de constituirse.

P: Nos contaba Gloria Lago que las familias ya no hablan a la salida de los colegios. Esto limita mucho la posibilidad de unirse para actuar a través de AMPAS, que parece ser ahora mismo el camino más seguro.

R: Aquí hay miedo a represalias a los niños y a todas las personas que yo le he dicho que voy a tomar esta iniciativa, todas, sin excepción, me han dicho: ¿Y no tienes miedo de que tomen represalias? Todas. La respuesta mía es: el que tome represalias es el que tiene que tener miedo de mí. El miedo tiene dos lados, esto lo decía el Pablo Iglesias. Bueno, pues ahí creo que es de lo poco en lo que ha acertado. Espero que no tomen represalias contra mi hija porque yo también tengo recursos.

P: ¿Ha notado apoyo de otros padres en el centro?

R: Pues todos los padres están de acuerdo conmigo, yo creo que hasta los catalanoparlantes, pero no se atreven a denunciar. Aquí el control de la Consejería de educación siempre está en manos de radicales y en manos de sindicatos radicales. Esto es un gueto, pero Baleares al parecer no le importa a nadie. Normal, aquí lo importante es Cataluña. Aquí son más papistas que el papa.