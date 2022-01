Francisco Igea (Cs): "Estoy dispuesto a gobernar con el PP si soy presidente de Castilla y León"

Francisco Igea es el candidato de Cs en Castilla y León, donde hasta hace apenas unas semanas ocupaba el cargo de vicepresidente junto a Alfonso Fernández Mañueco, del PP. La inesperada convocatoria electoral forzó al partido de Inés Arrimadas a nombrarle cabeza de lista sin ni siquiera celebrar primarias. Las encuestas recogen que Cs se desploma en intención de voto como viene ocurriendo en todas las convocatorias desde las últimas generales de noviembre de 2019. Aún así, aspiran a ser determinantes.

¿Cómo afronta una campaña en la que todas las encuestas les dan apenas un procurador o les sitúan, incluso, fuera del Parlamento de Castilla y León?

La inmensa mayoría de las encuestas nos dan presencia en el Parlamento y afrontamos la campaña con muchas ganas, contentos y combativos porque las encuestas también dicen que la labor del gobierno ha sido muy bien valorada aunque, sorprendentemente, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, se presenta defendiendo la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid. Las encuestas también dicen que no hay nadie que haya entendido la convocatoria electoral y la inestabilidad que ha generado en mitad de la sexta ola, sin presupuestos, sin haber cerrado los fondos europeos…

¿Qué quiere decir que Mañueco se presenta con el programa de Ayuso?

Es lo que él ha dicho, que le gusta que le comparen con Ayuso. Yo defiendo nuestras políticas porque la caída del PIB per cápita fue del 11% en Madrid y en Castilla y León del 7%. La recuperación del paro fue mucho más potente en Castilla y León que en Madrid y la mortalidad, según el INE de 2020, fue mucho peor en Madrid. Incluso el balance migratorio es positivo en Castilla y León mientras que Madrid pierde población. Si Mañueco sólo quiere votos, que se lo diga a los ciudadanos. Él se presenta ahora con la melena rizada de Ayuso.

Mañueco nos ha echado un cubo de basura encima

Dice que no volverá a apoyar a Mañueco ¿por qué?

Llámeme raro pero no tengo por costumbre premiar al atracador. Mañueco ha convocado unas elecciones, ha roto un pacto de gobierno que estaba funcionando, ha roto una legislatura que estaba funcionando, ha mentido descaradamente a los ciudadanos, nos ha echado un cubo de basura encima…

Francisco Igea.

Reveló mensajes privados que había intercambiado con el PP para contradecir su versión de que iban a presentar una moción de censura ¿volvería a hacerlo?

Escuché a mi presidente mentir, delante de toda España. Le escuché acusarnos de algo que era notoriamente falso para cubrir su estrategia. Le escuché calumniar a los miembros de mi partido sabiendo que era falso. Yo defendí la honorabilidad de nuestra acción, estoy en mi derecho y tengo la obligación de hacerlo. Una conversación entre el consejero de Economía y el vicepresidente del gobierno sobre la negociación de presupuestos no es privada. Si quisiera revelar conversaciones privadas, estaríamos mucho más cerca de desacreditar al personaje pero eso no lo voy a hacer. Llevamos dos años y medio gobernando, tenemos conversaciones privadas para aburrir. Lo que es deshonesto, feo y sucio, es mentir a los ciudadanos. Le di 24 horas para que se desdijesen.

¿No percibió esa forma de actuar mientras gobernaban juntos?

Durante dos años hemos gobernado lealmente, he sido portavoz del gobierno y he defendido la acción de todos los consejeros, de ambos partidos. He actuado siempre con lealtad. Y, de la noche a la mañana Mañueco adelante elecciones, casi falsificando la convocatoria porque teníamos la obligación de que figurasen en la agenda todas las acciones de los consejeros y nos enteramos después de que se había convocado al Consejo de Gobierno a las 8.45. Convocatoria que a mí ni me llegó. No lo vimos en ese tiempo, sólo cuando se ha destapado. Pensábamos que tratábamos con una persona honesta.

¿No se puede entender su negativa como una venganza?

No, no es una rabieta ni una venganza. La honestidad tiene que ser un valor en política. Es necesario un poco de respeto a los ciudadanos, hay que tratarles como adultos. Tenemos que establecer alguna vez en este país que no es lo mismo ser honesto que deshonesto y que no es lo mismo decir la verdad a los ciudadanos que no decirla. No todo vale, no todo puede ser el relato. Llevamos seis años contando un cuento a los ciudadanos, esto es un tebeo, lo que pasa que a Mañueco le ha salido mal. Engañar, mentir, falsear la realidad tiene que estar penalizado.

El PP no puede tratar a los ciudadanos como a idiotas

¿Apoyarían al PP con otro candidato?

¿Estoy dispuesto a ser presidente de un gobierno con el PP? Sí, claro que lo estoy. Tenemos un presidente de la diputación en Zamora con un único diputado y un alcalde con tres concejales. Pero, ¿estoy dispuesto a entregarle a una persona deshonesta que ya ha utilizado mal ese poder de convocar elecciones y disolver las Cortes? No, en absoluto. El PP no puede tratar a los ciudadanos como idiotas, como peones al servicio de la carrera política de Pablo Casado. Nos está utilizando de manera deshonesta. Somos una comunidad que merecemos un respeto, ya no tenemos más pelo para que nos tomen.

¿Negociarían con el PSOE?

No está descartado. El PSOE presentó una moción de censura contra nuestro gobierno pero el PP reventó ese gobierno con una convocatoria anticipada. Se han colocado en el mismo nivel, no puedo tener una preferencia por uno u otro. Ambos han intentado acabar con el gobierno de Castilla y León. El PSOE es un partido conservador en nuestra comunidad, no ha querido que se cambiara nada. Hay muchos huérfanos de la política en España y a ellos les decimos que han vuelto su padre y su madre.

Quien vote entonces a Cs, ¿qué puede esperar de su partido?

Puede esperar un gobierno serio, estable, con gente capaz de gestionar, con unas propuestas claras, con una agenda de regeneración, enfrentándose al diálogo social, huyendo del chantaje y el clientelismo que se ha practicado. Los ciudadanos no son peones del juego Sánchez-Casado. Yo lo que quiero es resolver los problemas de la comunidad. Yo soy el más antisanchista, no me gusta un gobierno iliberal que se salta los controles democráticos pero eso no es lo que se juega aquí. Aquí se juega la atención primaria, el futuro económico, el empleo, la industria del automóvil…

Francisco Igea.

¿Se siente respaldado por Inés Arrimadas?

Completamente, por Inés, por todo el partido, por muchísimos exmilitantes que estuvieron el otro día en la presentación y que han mostrado su compromiso por acudir a la campaña, algo que ha revitalizado al partido. El partido está a tope en la campaña, el espacio político permanece.

¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Alberto Garzón?

Es una irresponsabilidad por parte de un representante del Gobierno ir a un medio extranjero y poner en riesgo un sector estratégico. Dicho esto, si el ministro piensa que hay que mejorar la legislación en algún aspecto, lo que tiene que hacer es proponerlo. No es un comentarista. Tenemos un gobierno en el que la mitad de sus miembros son comentaristas. No saben de lo que hablan. Se están pegando tiros en el pie todos los días. Lo sorprendente es que alguien como Garzón siga en el gobierno.

Mañueco prefiere gobernar con el candidato xenófobo y homófobo de Vox

¿Qué opina del candidato de Vox, Juan García-Gallardo?

Sorprendentemente el candidato de Vox es de Vox. ¡Oh, sorpresa! El candidato de Vox es xenófobo, homófobo, le enmienda la cartilla al Papa, se hace fotos en El Pardo, elogia el Alzamiento y monta en caballo blanco. Nosotros no tenemos nada que ver con ese partido, no compartimos espacio político. Los chicos de Vox son los hijos gamberros del PP, sin inhibiciones. Este candidato pertenecía a una bufete de abogados que ha defendido todos los casos de corrupción en la comunidad. Lo peligroso es que Mañueco no ha dicho que no va a contar con Vox. Los ciudadanos tienen que saber si va a tener consejeros de Vox porque esos señores, de la derechita cobarde, tan cobarde que borra los tuits de su pasado, son los que ha preferido Mañueco al gobierno liberal y estable que tenía.

Pero Mañueco ha dicho que quiere gobernar en solitario…

Y yo, pero eso no va a ser, esos tiempos no van a volver. Tiene que decir si va a contar o no con Vox. Lo que ha decidido Pablo Casado es contar con Vox, toda la estrategia nacional es sumar con Vox. Hay mucha gente en este país, que se sitúa en el centro político, que no quiere tener a estos señores en el gobierno, demagogos, intolerantes, a señores que no creen en Europa, que no creen en la supremacía de los derechos, en el Tribunal de Justicia Europeo, que exaltan el nacionalismo, que exaltan el proteccionismo, que no creen en los derechos individuales…

Hasta ahora el PP ha gobernado siempre con Cs…

Mientras Mañueco estaba conspirando para convocar elecciones, yo manifesté en dos entrevistas mi intención de ir en coalición con el PP, una coalición con la que habríamos sacado mayoría absoluta, habríamos arrasado. Pero eso no es lo que ha querido el PP. Mañueco lo que hace es seguir la estrategia de Casado para, desde Castilla y León, ir construyendo un gobierno nacional con Vox. El PP se ha convertido en un partido timorato, no ha querido ocupar el centro, renovarse, hacer una oferta amplia a los españoles…sus esperanzas son gobernar con Javier Ortega Smith, Iván Espinosa, Rocío Monasterio…

¿Cree que la candidatura de la España Vaciada será determinante?

Parece ser que va a tener buenos resultados en algunos sitios, según las encuestas, como en Soria, en Ávila hay ya uno, también está Unión del Pueblo Leonés. Esta fragmentación quien la provoca es la desafección que genera Mañueco, que le dice a los ciudadanos al convocar elecciones: a mí me importa un bledo lo que os pasa porque yo lo que estoy a lo que diga mi jefe para llegar a La Moncloa. Nosotros no somos un trampolín para que salten encima de nosotros.