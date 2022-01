Pablo Casado ridiculiza a Garzón: "Debe pensar que los filetes se imprimen en 3D"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a exigir este domingo en Valladolid "el cese inmediato" del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus reiteradas declaraciones en contra de la carne española. "Y si Sánchez no lo hace, entonces es el responsable de lo que esté señor está diciendo", ha advertido durante el acto que ha servido para revalidar a Fernández Mañueco como líder del partido en Castilla y León.

Casado ha recordado que, en un primer momento, Sánchez reaccionó asegurando que eran "declaraciones muy lamentables", pero después dio marcha atrás por miedo a sus socios de Gobierno. "¿Cómo se puede tener un presidente tan débil que no puede ni cesar a sus ministros?", se ha preguntado, al tiempo que ha insistido en que esto demuestra, una vez más, que sigue siendo "rehén de Podemos, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu". Precisamente por eso, lo que le preocupa al líder de los populares es quién ganará la batalla: "Ha quedado claro que Sánchez no va a cesar a Garzón, pero tengo mis dudas de que los de Garzón no acaben cesando a Sánchez".

La mejor carne del mundo

Al margen de las luchas de poder, Casado ha subrayado ante los suyos que la carne española es la mejor del mundo. "Lo siento por los argentinos, por los uruguayos… Pero es la mejor carne del mundo y los ganaderos españoles son los mejores del mundo", ha sentenciado para, a continuación, ofrecer a Garzón en particular y al Gobierno en general un curso acelerado de ganadería.

Para empezar, el líder de los populares ha puesto sobre la mesa la incoherencia que supone presumir todos los días de su preocupación por el mundo rural, cuando se aboga por acabar con la ganadería intensiva. "No parece una buena idea, cuando es un sector que da de comer a 2 millones de personas en España, que produce 15.000 millones de euros de Producto Interior Bruto y 9.000 millones de euros de exportaciones".

¿Un holograma de Juego de Tronos?

A su juicio, las declaraciones del ministro de Consumo lo único que demuestran es que no tiene "ni idea", puesto que "a quien más le interesa que los animales estén bien cuidados para que no tengan ningún problema es al agricultor y al ganadero". Además, ha insistido en que "aquí no hay macrogranjas, aquí hay granjas pequeñas y granjas grandes y todas cumplen con la exigente normativa española y europea y no vamos a tolerar que a nadie le señalen por maltratar animales ni por dar carne tóxica a los mercados internacionales. Es inaceptable".

Por último, ha ridiculizado las palabras de Garzón asegurando que defiende la ganadería extensiva. "Estos son los ministros que van a ver un buey a Asturias y deben pensar que es un holograma de Juego de Tronos y que los filetes se imprimen en 3D en los supermercados", ha ironizado.

"¿Cómo que apoyas la ganadería extensiva si estás prohibiendo la caza del lobo al norte del Duero? Que vayan un día a una explotación ganadera extensiva y que les digan cuántas terneras son atacadas por los lobos a diario. Es un tremendo desconocimiento", ha lamentado. Con todo, Casado ha presentado al PP como "el partido del campo" y presumido de que "la agricultura y la ganadería son la seña de identidad del Partido Popular".