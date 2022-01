Vox descarta facilitar la investidura de Mañueco gratis como ocurrió con Ayuso

Vox viene advirtiendo desde hace tiempo de que no volverá a entregar sus votos gratis al PP, como prácticamente ha venido haciendo desde su nacimiento al firmar pactos de investidura, que podían después romperse con facilidad, en lugar de acuerdos de gobierno, más comprometidos para las partes implicadas.

Una amenaza que concretó el pasado sábado en Valladolid el líder de Vox, Santiago Abascal, durante la presentación de la candidatura encabezada por Juan García-Gallardo en Castilla y León, cuando se dirigió a los electores para advertirles de que no les voten si pretenden que ceda sus apoyos al PP a cambio de nada.

El 4M no volverá a repetirse

Se trata de un aviso a navegantes para quienes den por hecho que Alfonso Fernández Mañueco podrá gobernar en solitario si suma más escaños que toda la izquierda junta, como ocurrió el 4M en Madrid cuando el propio Abascal anunció la noche electoral que apoyarían la investidura de Isabel Díaz Ayuso sin condiciones.

Al ser preguntado por la prensa, el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, ha descartado esta mañana que ese escenario pueda repetirse en Castilla y León, despreciando las encuestas que auguran una mayoría del PP cercana a la absoluta y que dan a Vox en torno a los 9 procuradores, siendo apenas necesaria su abstención para que Mañueco pueda gobernar.

"Es que estoy convencido de que eso no va a suceder, no puedo ponerme en un futurible en el que no vamos a encontrarnos", ha dicho Buxadé, rechazando la posibilidad de que el PP logre más escaños que toda la izquierda junta. "Ese escenario no se va a producir poque detectamos desde hace meses, en todos los actos, en el día a día, en las carpas informativas, que la realidad es otra y que nos van a dar una confianza muy importante en todas las provincias", ha dicho.

Fuentes del partido aclaran que, incluso si se da ese escenario, el reparto de fuerzas en el Parlamento de Castilla y León nada tiene que ver con la situación de la Asamblea de Madrid, donde estaba en juego apoyar una alternativa a la izquierda comunista de PSOE y Unidad Podemos, con Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias como candidatos.

Sondeos internos de la formación arrojan alrededor de los 12 procuradores para Vox en plena polémica por los tuits ofensivos de su candidato y no contemplan en ningún caso una mayoría del PP igual a la suma de toda la izquierda junta.

"En Castilla y León hay una amalgama de partidos en cada una de las provincias que arrojan un escenario completamente distinto al de Madrid", asegura estas fuentes, recordando el caso de Unión del Pueblo Leonés o Por Ávila, en lo que podría apoyarse el PP en caso de requerir sólo unas pocas abstenciones para poder sacar adelante sus propuestas, si no está dispuesto a aceptar las exigencias de Vox.

"No nos temblará el pulso"

En Vox desvinculan Madrid de cualquier otro escenario posible y, aunque no aclaran si entre sus exigencias estaría entrar en el gobierno, sí se muestran tajantes ante la idea de investir a Mañueco sin condiciones: "Eso no va a pasar", aseguran, rechazando la idea de convertirse en la muleta permanente del PP.

Así ha ocurrido ya en Andalucía, en la propia Castilla y León, en el Ayuntamiento de Madrid y en el de Zaragoza, donde a Vox no le ha temblado el pulso a la hora de tumbar los presupuestos al PP, al que acusan de incumplir los compromisos adquiridos con el partido de Abascal.