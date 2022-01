Cs ofrece su apoyo al Gobierno sin condiciones para aprobar la reforma laboral

Cs ha dado un paso más en su oferta al Gobierno para intentar sacar adelante la reforma laboral negociada por PSOE y Unidas Podemos con la patronal y los sindicatos, sin ceder a las exigencias de los socios de gobierno de Pedro Sánchez.

Después de que Oriol Junqueras advirtiera de que ERC no la apoyará "sin cambios sustanciales" y reclamara iniciar ya la denominada mesa de diálogo en Cataluña y de que el Bildu haya exigido una legislación laboral propia para el País Vasco, los de Inés Arrimadas han abaratado el precio de su apoyo para que el Ejecutivo pueda sacar adelante la norma sin ceder al "chantaje nacionalista".

"La CEOE quiere que se apruebe como está, sin tocar una coma, por lo tanto, viendo cómo se encuentra el chantaje nacionalista al que está siendo sometido el gobierno de España, esperamos que llame", ha dicho el portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal, al ser preguntado por la prensa en una rueda de prensa en el Congreso.

Sin llamada del Gobierno

Bal ha ofrecido su apoyo a Sánchez sin condiciones: "Si se produce esa negociación, exigiremos que no se toque una coma", ha dicho, reduciendo así el precio de su respaldo a la reforma después de haber reclamado una reforma más profunda que recogiera medidas liberales como la mochila austriaca o el contrato único.

Cs ha apelado, eso sí, a la necesidad de abordar en un futuro una reforma laboral de mayor calado. "Hay que seguir adaptando el mercado a la situación del S.XXI", ha defendido, pero sin ponerlo como condición para obtener el sí de su partido. El partido de Inés Arrimadas asegura no haber recibido todavía la llamada del Gobierno para abrir una negociación, que Sánchez mantiene, de momento, con sus socios de gobierno.

Vox votará no

Vox ha rechazado de lleno facilitar con su apoyo o su abstención que el Gobierno pueda sacar adelante la reforma laboral, después de que el PP insinuara esa posibilidad poniendo de ejemplo la abstención involuntaria del partido de Abascal que permitió sacar adelante al Gobierno el decreto sobre los fondos europeos.

"No la apoyaremos porque esta reforma, como casi todo lo que propone este Gobierno, es perjudicial para España, para los españoles, para la creación de empleo, que debería ser una de nuestras prioridades como nación", ha dicho el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, que ha criticado los pactos del PSOE con los comunistas, los "bilduetarras y los enemigos de la nación".

Espinosa sí ha hecho hincapié en el debate interno que existe en el PP a cuenta de si apoyar la reforma, que rechaza de plano la dirección nacional de Pablo Casado, pero no así algunos miembros del partido o barones regionales, que pedían al menos abstenerse para no poner trabas a una norma que no cambia sustancialmente la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Causa perplejidad, estaremos muy atentos a lo que hacen ellos", ha recalcado.