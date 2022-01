Vox ha trazado una línea muy clara sobre la nueva estrategia que empezará a poner en práctica por primera vez en Castilla y León: no volverá a ser muleta del PP gratis. El partido califica ahora lo ocurrido en Madrid el 4M, con la investidura de Isabel Díaz Ayuso sin condiciones, como "una excepción", según aseguran fuentes del partido. "La situación es muy distinta con Alfonso Fernández Mañueco", recalcan.

El PP sigue esforzándose por vender la idea de que sólo necesita sumar más que toda la izquierda junta para poder gobernar en solitario y conseguir el apoyo de Vox sin condiciones al requerir apenas su abstención, poniendo de ejemplo lo ocurrido en la Comunidad de Madrid. Una idea a la que se ha opuesto de forma tajante el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, al ser preguntado en rueda de prensa en el Congreso, al advertir de que "no regalarán sus votos".

"La mayoría suficiente no existe, a no ser que sea absoluta, me da igual que sumen más que la izquierda y sólo les haga falta la abstención de Vox; es que si les hace falta la abstención de Vox, les hace falta Vox", ha dicho con contundencia, después de remitirse a las declaraciones hechas por Santiago Abascal el pasado fin de semana en Valladolid cuando dijo que no voten a Vox quienes pretendan que regale sus votos al PP a cambio de nada

Desde la formación de Abascal ya no están dispuestos a repetir la misma jugada que en Madrid al entender que con Ayuso había un riesgo real de que gobernara la izquierda comunista, sin posibilidad de que el PP pudiera apoyarse en ningún otro partido para impedirlo, salvo Vox. En Castilla y León el escenario es completamente distinto, explican, situando a Mañueco más cercano al PSOE que a los postulados de su partido, por lo que no se ven forzados a facilitar su investidura.

Espinosa de los Monteros ha dejado claro que "lo que no van a hacer es regalar los votos, que sería una falta de respeto a las personas que nos apoyan, a cambio de nada", en la línea también de lo expresado ayer por Jorge Buxadé, que sin querer ponerse en ese escenario al rechazar que vaya a producirse una suma del PP igual al de toda la izquierda junta, sí dejaba claro que Vox no va a regalar sus votos.

La Agenda 2030

Vox ya ha dado comienzo a la precampaña de manera oficial y se implicará de lleno para arropar a su candidato, Juan García-Gallardo en Castilla y León. Además de Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Jorge Buxadé o Macarena Olona, también participará activamente Iván Espinosa de los Monteros después de ausentarse de la campaña de Madrid de forma excepcional al ser la candidata su mujer, Rocío Monasterio.

El portavoz parlamentario ha aprovechado la rueda de prensa en el Congreso para mostrar imágenes de miembros del PP portando el pin con los colores de la Agenda 2030 de la ONU que promueve reducir el consumo de carne para combatir el cambio climático, por ejemplo. Entre esas instantáneas, una del propio Mañueco con el rosco multicolor, para criticar su discurso en defensa del campo y la ganadería, al tiempo que apoyan las tesis "globalistas de la izquierda".

"No se puede soplar y sorber al mismo tiempo", ha criticado Espinosa, asegurando que "es incompatible" defender la Agenda 2030, que reclama "acabar con la ganadería porque produce gas metano o que hay que pasar a la carne sintética", y al mismo tiempo asegurar que defiendes al campo. "Es algo incompatible", ha rematado, al ser preguntado por las imágenes de miembros del PP visitando ganaderías, subidos a tractores o junto a animales de granja para mostrar su apoyo al sector en pleno ataque del ministro, Alberto Garzón.