PP y Cs denuncian el veto "antidemocrático" del Gobierno a Libertad Digital y otros medios

PP y Cs se han hecho eco de la queja que desde hace ya algunos meses viene produciéndose entre la prensa ante los habituales vetos del Gobierno a determinados medios, incluido Libertad Digital, para poder informar sobre sus actos o decisiones.

Ambos partidos han denunciado la situación ante el Congreso y la UE después de que Moncloa vetara ayer a este periódico, ABC, El Mundo, La Razón, Cope, OndaCero, The Objective, Europa Press, Servimedia o Colpisa en un briefing informativo para abordar el reparto de los fondos europeos.

La portavoz popular, Cuca Gamarra, ha anunciado que su partido pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para que dé explicaciones. "La pluralidad es una garantía", ha defendido, después de exigir al Gobierno que aclare "cuál es su política para excluir a medios".

Cs: "Es propio de regímenes antidemocráticos"

Cs ha registrado una pregunta al Gobierno en la que denuncia el "veto a la prensa libre que no se explica si no es por su línea editorial". Un veto que califica de "propio de regímenes no democráticos acostumbrados a poner en la diana a los periodistas que fiscalizan e informan sobre la labor de sus gobiernos".

Los de Inés Arrimadas acusan al Gobierno de "socavar" la libertad de prensa demostrando una "voluntad antidemocrática de influir en la manera en la que los ciudadanos acceden a información de máximo interés público".

Por todo ello, la formación naranja pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los "criterios que ha seguido para elegir a qué periodistas se excluye de las sesiones informativas; cómo explica que en una democracia se socaven principios democráticos fundamentales; si va a seguir privando a determinados medios del acceso a estas sesiones informativas y si tiene previsto resarcir a los vetados. Además, han anunciado que elevarán una queja a Bruselas.

El último desprecio a los medios no afines

El ejecutivo convocó para este martes, antes del Consejo de Ministros, un "briefing" informativo sobre los fondos europeos en el que se trató de aclarar las dudas sobre su reparto. Al acto, organizado por el secretario de comunicación, Francesc Vallés, se excluyó a medios como Libertad Digital y esRadio, El Mundo, ABC, La Razón, The Objective, Cope, Onda Cero y agencias como Servimedia o Colpisa, que luego sí estuvieron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Todos los vetados tienen un denominador común: no son de izquierdas.

La Secretaria de Estado de Comunicación llamó el lunes por la noche a diferentes periodistas para convocarles al acto a primera hora de la mañana del martes en La Moncloa. Tras las quejas del resto de medios, cuando se enteraron de que no habían sido convocados, el Ejecutivo alegó motivos sanitarios y se escudó en la pandemia, pese a que el acto se celebró en la misma sala donde se produce la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Incluso el secretario de comunicación salió antes de lo habitual de la sala para evitar dar explicaciones tras la comparecencia de la ministra portavoz.

Sánchez evita responder a los medios críticos

No es la primera vez que se obstaculiza a los medios no afines al Ejecutivo. La Secretaría de Estado de Comunicación seleccionó a los medios más pro-gubernamentales para que preguntasen en el balance de fin de año del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sólo hubo seis preguntas: las de la Sexta, la Ser, TVE, Efe, El País y eldiario.es.

Lo mismo sucedió una semana antes, en la rueda de prensa tras la conferencia de presidentes en el Senado, donde se volvió a seleccionar a los medios más afines. Sólo este lunes, en la rueda de prensa junto a Scholz, Sánchez aceptó por primera vez en varios meses la pregunta de un medio que no es de izquierdas: la de ABC.