Vox, condenado a readmitir a los diputados díscolos de Murcia

Vox ha sido condenado a readmitir a los tres diputados díscolos de Murcia que fueron expulsados del partido hace dos años por desavenencias con la dirección nacional. La sentencia, adelantada por La Verdad de Murcia y a la que ha tenido acceso también Libertad Digital, anula además el proceso de primarias por el que José Ángel Antelo fue elegido presidente provincial del partido.

El fallo, dictado por el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Cartagena, condena al partido de Abascal a readmitir como afiliados a Juan José Liarte, Francisco José Carrera y Mabel Campuzano, hoy consejera de Educación del gobierno del PP dirigido por Fernando López Miras, y ha restituirles todos sus derechos como miembros del partido.

La sentencia no es firme y Vox ha anunciado que presentará recurso. Los servicios jurídicos del partido, encabezados por la vicesecretaria jurídica, Marta Castro, se encuentran todavía analizándola y, según fuentes de Vox, pedirán su suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso.

El entorno de los diputados díscolos confirma, por contra, que sus servicios jurídicos solicitarán que se aplique el fallo de manera cautelar para que puedan ejercer su condición de afiliados y miembros de Vox mientras continúa el proceso judicial.

Lo que dice la sentencia

El fallo estima parcialmente el recurso de los denunciantes contra la decisión adoptada por el Comité de Garantías de Vox el pasado 23 de junio de 2020, que expulsaba a tres de los cuatro diputados del grupo parlamentario, y rechaza los argumentos de Vox contra ellos, aunque no considera vulnerado su derecho al honor.

Vox les acusó de hacerse con el control de las cuentas del grupo parlamentario al margen la dirección nacional, en concreto del secretario general, Javier Ortega Smith. La Justicia entiende que esas partidas presupuestarias son financiación destinada a los gastos del grupo parlamentario en la Asamblea y no del partido, según estipula el Reglamento de la Cámara.

El partido también acusó a los diputados de despedir y contratar personal para el funcionamiento del grupo sin conocimiento de la dirección nacional, lo que ha sido rechazado por la Justicia con los mismos argumentos.

Vox se queda sin presidente en Murcia

El fallo también anula el proceso de primarias por el que fue elegido José Ángel Antelo presidente provincial de Vox Murcia ya que fue el único que pudo presentar los avales suficientes para ser candidato. La expulsión de los diputados les impidió poder participar en el proceso de primarias al no ser afiliados, por lo que el tribunal considera que el proceso debe repetirse de nuevo.

Fuentes de Vox aclaran que la sentencia no afecta en ningún caso a la futura candidatura del partido o a las listas electorales, ya que su configuración no está sujeta a un proceso de primarias. Hasta que la Justicia resuelve si aplica o no de forma cautelar el fallo mientras se resuelve el recurso anunciado por Vox, el partido no tiene de momento presidente en la provincia.

Juan José Liarte se muestra dispuesto a negociar con Vox los términos de su readmisión, según explica a Libertad Digital. José Ángel Antelo aseguró ayer que "los lacayos de López Miras, los traidores y las ratas nunca serán de Vox".