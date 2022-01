El Gobierno cierra filas con la OTAN y avisa a Podemos: "La política exterior la marca el presidente"

Pedro Sánchez está decidido a hacer de la cumbre de la OTAN en Madrid los días 29 y 39 de junio uno de los momentos estelares de su mandato en lo referente a política exterior. En las últimas semanas, el presidente del Gobierno ha tenido llamadas telefónicas con varios líderes como Macron o Johnson y el ministro de exteriores, José Manuel Albares, ha tenido encuentros con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

"La acción exterior del Gobierno la marca el presidente del Gobierno y eso es lo que demuestra la cohesión del Gobierno", ha asegurado Albares tras ser preguntado en un desayuno informativo por las críticas de Podemos a una posible intervención militar de la OTAN en la crisis de Ucrania. "Eso demuestra el liderazgo del presidente del Gobierno", ha añadido.

El Gobierno de España ha añadido que "es el momento de la diplomacia" pero, añade, que "diálogo no es negociación. No podemos aceptar cosas inaceptables. Nadie debe marcarle a la OTAN quién puede ser o no puede ser su socio". Albares ha asegurado que en su reunión con Blinken de esta semana el tema central ha sido la crisis de Ucrania con el despliegue de tropas rusas en la frontera: "España estará unido a sus socios en la disuasión".

Albares está reforzando el papel exterior de Sánchez. A la cumbre de la OTAN se une su papel en la organización de la presidencia de turno de la UE, que en La Moncloa plantean como una pasarela antes de las generales. "España es solidaria con sus socios de la OTAN y de la UE".

Albares ha anticipado que, si Putin invade Ucrania, habrá "sanciones de un tamaño enorme" aunque ha desligado esto de posibles represalias a España. "El gas argelino está totalmente garantizado. Los españoles pueden estar muy tranquilos. No habrá escasez de gas", ha añadido el representante de política exterior.