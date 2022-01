Nuevo conflicto en el Gobierno de Sánchez: Podemos firma con sus socios un manifiesto del 'no a la guerra'

Los partidos que componen Unidas Podemos (Podemos, IU, En Comú Podem y Alianza Verde) junto a Bildu, BNG, la CUP, Más País y Compromís han rubricado un manifiesto, recogido por Europa Press, en el que rechazan el envío de tropas españolas a la zona del Mar Negro, en plena crisis entre Rusia y Ucrania. Por ello, han exigido diálogo y medidas diplomáticas concretas que frenen esta escalada "bélica".

También han asegurado que "no tiene sentido" que ahora la OTAN se extienda a Ucrania y Georgia "por intereses" de Estados Unidos, pues es "percibido por Rusia" como una "amenaza militar" que añade "más tensión" a una zona que "ya ha sufrido demasiado" En dicho texto, las organizaciones firmantes muestran su "preocupación" por el aumento de la "tensión bélica" entre EEUU y Rusia debido a la situación en torno a Ucrania, un conflicto que solo podrá resolverse desde el "diálogo", la "distensión" y el "convencimiento de la paz como único camino".

"Rechazamos frontalmente cualquier amenaza o agresión militar a un Estado soberano, así como el envío de tropas españolas al Mar Negro y Bulgaria en el marco de la OTAN", han desgranado en este documento, titulado Manifiesto por la paz y para evitar una nueva guerra en Europa.

Piden que Ucrania no ingrese en la OTAN

De esta forma, insisten en que no debe haber envió "ni de tropas ni armamento" a Ucrania, así como cesar los planes de que este país de ingresar en la OTAN, al entender que supone una "ruptura" de los compromisos adquiridos por esta organización.

También razonan que la tensión entre Rusia y EEUU viene "escalando desde hace meses a causa del incremento sin precedentes del apoyo militar de diferentes países occidentales al Gobierno de Ucrania", así como el despliegue de tropas a ambos lados de la frontera y la "amenaza" de derivar un conflicto armado.

La UE debe evitar "verse arrastrada"

Ante ello, consideran que la Unión Europea "debe evitar verse arrastrada" en esta deriva y formular "propuestas concretas de desescalamiento" que eviten un "conflicto que perjudica gravemente a Ucrania y a toda Europa en estos momentos de pandemia y de dificultades en los mercados mundiales de la energía".

También manifiestan su respeto, pero de forma equidistante, a la "soberanía" de los pueblos y rechazan amenazas militares "de un país a otro Estado soberano, sea de quién sea", así como cualquier "cambio de frontera por la vía de la agresión militar". Nada afean a Rusia.

Tras recalcar que el conflicto en Ucrania no es nuevo, los ocho partidos desgranan que este país "debe poder construir su futuro democrático sin ninguna injerencia".

"No podemos permitir que vuelva la Guerra Fría"

"Pero ahora no podemos permitir que suba de nivel ni que nos encierren en un viejo esquema de Guerra Fría. La Guerra Fría y la OTAN son etapas ya superadas. No podemos volver a recrearla", han enfatizado para incidir en que, en pleno 2022, la acción internacional debe consistir en la "cooperación entre países, pueblos y personas".

Por ello, los partidos que impulsan el manifiesto llaman a redoblar los "esfuerzos diplomáticos" y acordar medidas "de garantía que satisfagan a todas las partes". De esta forma, aconsejan recurrir a la mediación de la ONU y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para "impedir cualquier tipo de acción bélica", emulando los acuerdos de paz de Minsk.

Medio Gobierno enarbola el ‘no a la guerra’

Desde el partido que conforma el Gobierno de Pedro Sánchez se habían pronunciado ya la ministra de Igualdad Irene Montero, que había proclamado que España es "con rotundidad, el país del no a la guerra". No ha sido la única ministra en hacerlo; también su compañera de filas y titular de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que se sumaba al mensaje apelando a "trabajar e intensificar las vías diplomáticas para desescalar cualquier conflicto": "Nuestro país ha dicho alto y claro siempre: No a la Guerra".

Nuestro país ha dicho alto y claro siempre: No a la Guerra.

Un día antes, ayer jueves, tras conocerse que España estudia enviar cazas de combate a Bulgaria, Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista, consideró un error que se permita la entrada a la OTAN a países que fueron satélites de la Unión Soviética.

El portavoz parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique, también escribió un mensaje en Twitter, como asimismo hizo su antiguo jefe y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que advirtió a Sánchez que "el furor pro-USA acabó con (José María) Aznar" y le pidió que no cometa la supuesta "gran torpeza" de "enfrentarse a todos sus socios y montar el partido de la guerra con el PP".

NO A LA GUERRA

A Europa, por razones económicas y geoestratégicas, le conviene rebajar la tensión entre EEUU y Rusia. El furor pro-USA acabó con Aznar y hoy sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el "partido de la guerra" con el PP