El PSOE acusa al PP de ser "antisistema" por denunciar el "oscuratismo" del gobierno con los fondos europeos

El Congreso ha acogido el primer debate sobre los fondos europeos en la Diputación Permanente para estudiar la comparecencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, cuando el Gobierno lleva meses negociando con Europa la llegada de los primeros 70.000 millones a fondo perdido, que pretende recibir hasta el año 2026, a los que se sumarán después otros 70.000 millones más a crédito. La cercanía de las elecciones en Castilla y León, cuya campaña comienza oficialmente el próximo viernes, ha provocado un inusual cruce de reproches entre PP y PSOE, que han elevado considerablemente el tono de su crítica.

La portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, no escatimaba en adjetivos para describir la actitud "caciquil" del Gobierno en el reparto de fondos europeos al perjudicar a las comunidades gobernadas por el PP, especialmente a Madrid que ha decidido llevar a los tribunales al Ejecutivo por este motivo, comparando la gestión de Pedro Sánchez y su equipo con la de los ERE fraudulentos en Andalucía por su "clientelismo".

"La gestión de los fondos europeos camina en el caciquismo político de los 53 millones de euros a Plus Ultra", proseguía en su crítica Gamarra para acabar denunciando la "instrumentalización oscurantista, arbitraria y partidista de los fondos europeos por parte del gobierno de Pedro Sánchez", al que aprovechaba además para reprocha su silencio ante el conflicto entre Rusia y Ucrania por el que el presidente todavía no ha comparecido ni ha dado explicaciones. En su lugar lo hará esta tarde a las 20:00 en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El portavoz del PSOE, Pedro Casares, no salía de su asombro ante las declaraciones del PP, al que reprochaba su constante falta de colaboración con el Gobierno, especialmente durante la pandemia. "Han tenido una posición más propia de un partido antisistema que la del principal partido de la oposición que aspira a gobernar este país", decía, acusando al PP de haber intentado desde el principio "boicotear" los fondos europeos.

El PNV, contra Madrid y Ayuso

Las duras palabras del PP provocaban incluso la reacción de los socios de Sánchez, como la del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que optaba por hacer oposición a la oposición. "Turbio es que se den datos que no son objetivos, que no sean ciertos, acusando de discriminación política cuando hay comunidades gobernadas por el PP que son los que más porcentaje han recibido", criticaba el diputado vasco, obviando que si se tiene en cuenta la cantidad a repartir per cápita, las regiones gobernadas por el PSOE y los separatistas son las más beneficiadas.

Esteban aprovechaba para atizar a Madrid en plena ofensiva del gobierno contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso por sus bajos impuestos, que pretende combatir imponiendo tipos mínimos para aquellos que están bonificados como el impuesto de patrimonio. "Turbio es que se recurre a los tribunales y se monte tanto ruido para luego recurrir sólo 9 millones de euros", decía.

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros, criticaba que el dinero de los fondos europeos no llegue a la economía real. "Tenemos un contacto directo con la España rural, donde se trabaja duro, se madruga siete días a la semana y ahí conocen la realidad de primera mano y la realidad es que esos fondos europeos no llegan a nadie". Desde Cs, María Muñoz, aprovechaba para atizar a los de Abascal por facilitar con su abstención el decreto sobre los fondos europeos.