Vox acusa a Podemos de ser el "troyano de Rusia" y los morados les tachan de "pro-rusos"

Los tentáculos del Kremlin son alargados y alcanzan partidos políticos o canales de televisión, como RT. No algo nuevo, relacionado con la crisis de Ucrania. Corría el año 2017, cuando el think thank Atlantic Council lo denunció en un detallado informe sobre España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Grecia.

Ahora, cinco años más tarde, ese mismo documento volvía a la actualidad. El portavoz de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, recordaba , en la comparecencia de José Manuel Albares en la Comisión de Exteriores, que ese informe "ha calificado al partido morado como el troyano de Rusia".

El número dos de Abascal en el Congreso iba más allá en la hemeroteca y traía a colación que "Pablo Iglesias llegó a proponer que España saliese de la OTAN y denunciara el acuerdo bilateral con EEUU mientras la Audiencia Nacional pedía investigar la implicación de la inteligencia rusa en el golpe de Estado de Cataluña". Lo aseguraba el mismo día que el Parlamento Europeo pedía investigar las conexiones entre el separatismo y el Kremlin.

La postura de Podemos en los últimos días se llevaba también la condena del PP. "No somos creíbles, no somos fiables", añadía la popular, Valentina Martínez-Fierro, tras las exclusión de Sánchez en la videoconferencia de Biden con siete mandatarios europeos.

Podemos acusa a Vox de alinearse con "pro-rusos"

La respuesta de Podemos llegaba con la intervención de su portavoz, Antón Gómez Reino, quien subía la apuesta y acusaba a VOX de alinearse con pro-rusos. "Este fin de semana reciben a todas las extremas derechas europeas que, vayan ustedes a saber por qué, están alineados con el señor Putin". La intervención era respondida con una sonora carcajada por parte de los diputados de VOX. "Son ustedes unos maleducados", les reprendía el diputado morado.

"Deberían decir si el señor Orban, la señora Meloni o la señora Le Pen están con Rusia", ha incidido Reino quien, sin referirse al documento de The Atlantic Council, recordaba que el Frente Nacional francés ha sido vinculado con la órbita pro-rusa.

El portavoz de Podemos llegaba incluso a justiciar al "ultraconservador" Putin. En el partido morado culpan a las "grandes potencias occidentales" de "dibujar la genealogía del poder" en el país euro-asiático . También defendía que "Rusia quiere mantener sus áreas de influencia"

Los separatistas con Podemos

Los separatistas se alineaban con Podemos y su negativa a participar en una intervención militar contra Rusia, aunque invada Ucrania. "Estamos de acuerdo con el "no a la guerra", recordaba el portavoz morado quien tenía el respaldo de ERC. La portavoz separatista, Marta Rosique, reconocía que su partido se siente identificaba "con una parte del Gobierno que defiende el no a la guerra" y criticaba que "la ministra de Defensa mande cazas y buques".

Al grupo se sumaban "los pacifistas" de Bildu. Jon Iñarritu le respaldaba y pedía al Gobierno "actuar como bomberos y no como pirómanos al mandar tropas". Bildu, el partido que se niega a condenar los asesinatos de ETA, ahora también se vende como partido de la paz.