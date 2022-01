En la Moncloa no contemplan que la reforma laboral no salga adelante. Es lo que repiten en público y en privado pese que la cuenta atrás ya está marcando siete días. "Nos queda una semana", afirman fuentes gubernamentales que añaden que se está negociando "con discreción" y sin cambiar el texto. "La reforma ya está vigente, sólo estamos en fase de convalidación", recalcan en Palacio.

El sector morado se empeña en sacar adelante la norma con "el bloque de la investidura" pese a que ERC pide cambios en la norma. El tiempo pasa y los separatistas no se mueven así que el hombre fuerte del Gobierno, Félix Bolaños, ha empezado a activar la "vía Ciudadanos". Ha sido un primer contacto en el Congreso, donde iba a presentar el Real Decreto Ley de ayudas a La Palma.

Allí, en un pasillo del hemiciclo, el ministro de Presidencia habló con el portavoz naranja, Edmundo Bal, quien le trasladó el mensaje de que su formación es partidaria de apoyar la Reforma "si no se toca ni una coma". Un discurso que la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, recalcó el lunes en un reunión con la CEOE donde la ministra de Empleo del PP, Fátima Báñez, respaldó la postura de la formación liberal.

Tras una breve charla, Bolaños prometió que les llamará dentro de los contactos con los grupos parlamentarios. La charla ha sido una primera toma de contacto entre el Gobierno y los de Arrimadas. En el PSOE ya saben de la buena disposición de la formación naranja ya que habían sido sondeados por el portavoz parlamentario, Héctor Gómez, quien se ha sumado al equipo negociador.

Los socialistas saben que además de los 9 escaños de Arrimadas tienen asegurada el voto afirmativo de los nacionalistas canarios, del PRC de Revilla, Teruel Existe y la probable abstención de Navarra Suma. También se trabaja en los cuatro escaños del PDeCAT escindidos de Junts. En total, un conglomerado de posible 19 votos afirmativos que suman más que todo el grupo de ERC y Bildu.

Cada voto cuenta y en el Gobierno confían en llevar al PNV hacia la abstención negociando los últimos flecos de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital. En Ferraz también se ha intensificado las negociaciones con los nacionalistas vascos con comidas de trabajo entre Ortúzar, Héctor Gómez y Santos Cerdán aunque en Sabin Etxea advierten que un pacto con Ciudadanos "complicaría la legislatura".

El último intento de Yolanda Díaz

En Unidas Podemos quieren evitar a toda costa que la ley de su ministra estrella salga adelante con los votos de Ciudadanos. Los morados quieren que les respalde el bloque de investidura aunque todos son conscientes que con Bildu, que ya movilizado a su sindicato, no pueden contar. El último intento es con ERC.

Yolanda Díaz, recién salida de su confinamiento por COVID, se ha desplazado hasta Barcelona donde participará en diversos actos de CCOO y UGT. El viernes incluso presidirá un acto conjunto con Unai Sordo y Pepe Álvarez en defensa de la reforma laboral. El intento es evidente: que los sindicatos catalanes presionen a ERC para que respalden la normativa. Díaz incluso visitará la SEAT de Martorell para tener un encuentro con los sindicalistas de la mayor fábrica de automóviles.

Lo que todavía no confirman desde el entorno de la vicepresidenta segunda es una posible reunión con los líderes de ERC o la Generalidad. Es la última bala de Díaz. Si no consigue mover a ERC de su negativa, Bolaños acabará cerrando un acuerdo con Ciudadanos y será el ministro de Presidencia, y no la titular de Trabajo, quien se acabe por colgar la medalla de la tramitación parlamentaria de la reforma laboral.