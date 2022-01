El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha estado este miércoles en Es la Mañana de Federico, donde ha analizado la situación política en España y en su comunidad autónoma.

Bendodo ha confesado que no había visto todavía el denigrante sketch de TV3 en el que se denigraba a los andaluces y a los votantes de Vox y el propio PP en Cataluña, pero después de escucharlo en directo ha sido muy claro: "Lamentable, en Andalucía este tipo de graciosillos no hace ninguna gracia, estas bromas sobre la forma de hablar o vivir de Andalucía o de otras comunidades no tienen gracia", ha asegurado.

Además, ha puesto el dedo en la llaga sobre lo que estos programas de la televisión pública catalana y estos presuntos chistes cuentan en realidad sobre la situación en Cataluña, señalando que actualmente desde Andalucía "lideramos el ranking de autónomos y creación de empresas" en España, una clasificación en la que antes el líder era la comunidad autónoma catalana, por lo que ha recomendado que "en vez de hacer estas tonterías y chaladuras deberían mirar eso".