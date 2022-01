Lejos de vender las bondades de su candidato Pedro Sánchez tira de argumentario económico para tratar de conseguir el voto en Castilla y León el próximo 13 de febrero.

Hoy en Zamora el secretario general del partido ha destacado los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. Un EPA que revela, ha dicho, el "mayor crecimiento económico en veinte años frente a las críticas de la oposición "negacionista". Así ha calificado Pedro Sánchez a Pablo Casado al que ha recordado que "España no está en quiebra"..

Frente a ello Sánchez ha defendido que cuando gobernaba el PP lo hacía a golpe de "recortes sociales", mientras ahora su Gobierno ha demostrado que se puede hacer de otra manera. Ahora cada martes de Consejo de Ministros, ha dicho, "es un martes de avance social y de un recorte menos".

Pide a Casado que apoye la reforma

Sin embargo, y como ya viene siendo habitual, después de la crítica llega la petición de ayuda habida cuenta de que Sánchez sigue sin apoyos para sacar adelante una de sus medidas estrella: la reforma laboral.

De nuevo este sábado Sánchez ha pedido a Casado a que "vote a favor de la reforma o que al menos se abstenga de este importante acuerdo entre trabajadores y empresarios". Sánchez ha insistido en que no se trata de un "acuerdo solo entre la patronal y sindicatos", sino de un "acuerdo de todos" y que viene a atajar "uno de los principales problemas del mercado laboral en España: la precariedad".

Como ejemplo Sánchez ha defendido que uno de cada tres contratos en España "dura menos de cinco días", por lo que esta reforma que abandera su Ejecutivo, ha dicho, "tumbará" la "contrarreforma impuesta por el PP en 2010", que "devaluó los salarios y condenó a la precariedad a muchas personas".

Casado se niega

Una petición desesperada que no ha encontrado respaldo en el líder del PP que hoy ha hecho campaña junto al candidato por Segovia, Francisco Vázquez.

Frente al acueducto de la capital segoviana, Pablo Casado ha defendido que si Sánchez puede presumir de creación de empleo es precisamente por la reforma laboral que el PP puso en marcha en 2012 y creó 3 millones de empleos. Entonces, ¿por qué hay que modificarla? se ha preguntado el líder del PP que ha pedido también al presidente del Gobierno que no maquille las cifras que arroja nuestra economía.

"España es el único país de Europa", ha dicho Casado, "en el que un 10% de las familias no puede poner la calefacción porque no puede permitírselo o en el que un 12% no llega a fin de mes para hacer la compra". Es por ello por lo que ha pedido más sensibilidad a Sánchez y más respeto. "Más arreglar la economía", ha sentenciado el líder del PP, "sin maquillar cifras creando empleo público, ocultando los ERTE, a los autónomos inactivos o a los trabajadores en cese de actividad".

Datos en los que Casado se apoya para asegurar que las cifras de empleo no son tan buenas como vende el Ejecutivo. El ejemplo, asegura, es que España sigue siendo el país líder en desempleo de Europa.

Por cierto que el líder del PP ha criticado también que Pedro Sánchez esté "a la orden de Bildu" y vaya a excarcelar asesinos a cambio del apoyo a la reforma laboral, humillando a las víctimas del terrorismo a un día del aniversario del asesinato de Alberto Jiménez Becerril.