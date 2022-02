La mayoría de los partidos políticos han afeado al Gobierno que el pleno del Congreso vote este martes el decreto ley que contempla la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior e incluya en el mismo decreto la convalidación de la denominada 'paguilla' a los pensionistas.

El decreto ley todavía no tiene garantizados los votos de todos los socios de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que ERC, PNV y EH Bildu aún analizan su posicionamiento. Compromís o BNG han señalado que votarán a favor porque no se pueden negar a la revalorización de la paga de los pensionistas, pero han lanzado duras críticas al Gobierno por incluir esta 'paguilla' en un decreto ley que no tiene nada que ver.

Tampoco ha adelantado su voto JxCat. Su portavoz Miriam Nogueras ha pedido que alguien "dé lecciones de cómo se legisla" por la inclusión de esta paga extra a los pensionistas, que sirve para compensar la diferencia entre la subida de 2021 (0,9 %) y la evolución media de la inflación (2,5% desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021). La CUP y Más País se inclinan por la abstención.

El propio socio de coalición de Gobierno, Unidas Podemos, ha reconocido que el decreto es polémico al incluir la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior, y su portavoz, Pablo Echenique, ha señalado que aunque están a favor "es verdad que Sanidad ha dicho que se podrá retirar la medida cuando baje más la incidencia". También la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha dicho que le hubiera gustado un decreto un "poco más limpio".

"Fraude en el proceso legislativo"

El más crítico con el decreto que vota hoy el Pleno del Congreso ha sido el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que acusa al Gobierno de "chantaje" por la inclusión de la paguilla. Para los naranjas, la mascarilla en el exterior es una medida "absurda, e injustificada, que no es útil y sólo pretende demostrar que el Gobierno hace algo".

Ciudadanos acusa al Gobierno de cometer "un fraude en el proceso legislativo" por incluir en este decreto el tema de las pensiones. "Y por ahí no vamos a pasar, no vamos a caer en el engaño", ha recalcado Bal. Los votos negativos de la formación naranja se sumarán a los del PP, Vox y PDeCAT, que votarán en contra.

Ayuso: "¿Con qué criterio?"

Por su parte, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid se han pronunciado a favor de ir retirando el uso de las mascarillas en exteriores al no ser necesarias ante el descenso de contagios de covid en las últimas jornadas, una medida que, la mayoría, cree que debería ser abordada por la Comisión de Salud Pública.

En Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que no ve "necesario" el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, salvo cuando hay aglomeraciones o cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha preguntado "con qué criterio decide el Gobierno que sigamos manteniendo las mascarillas al aire libre en estos momentos".

¿Con qué criterio decide el Gobierno que sigamos manteniendo las mascarillas al aire libre en estos momentos? — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 1, 2022

Aunque lo ha dicho a "título personal", el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que "ya va siendo hora" de que, con los informes técnicos que sean necesarios, ir retirando el uso de la mascarilla en exteriores. Mañueco ha detallado que su posición se basa en lo que le trasladan los técnicos de la Consejería de Sanidad, por lo que ha pedido que esta cuestión sea abordada de nuevo en el Consejo Interterritorial.

Los responsables sanitarios de Castilla-La Mancha han anunciado este martes que en la próxima reunión de la Comisión de Salud Pública (sin fecha por el momento), que reúne a los técnicos sanitarios del Ministerio y de las comunidades, propondrán la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en las calles, así como plantearán la reducción de cuarentenas de infectados por covid-19.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de empezar a relajar el uso de la mascarilla en la calle, a pesar de que sigue apostando por mantener su uso en exteriores. "En mi opinión y en la del comité clínico del servicio gallego de salud, la mascarilla en la calle podríamos empezar a relajarla y siendo absolutamente estrictos con la mascarilla en interiores", ha abogado.